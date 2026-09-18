В России после атаки дронов остановился крупный НПЗ: Reuters раскрыл масштаб повреждений

Атака на Ярославский НПЗ

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В России Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" приостановил переработку сырой нефти после атаки беспилотников в четверг, 17 сентября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

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По их данным, в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-3. Ее мощность составляет 17 140 тонн в сутки – примерно 40% всех перерабатывающих мощностей завода.

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Ситуацию усложняет то, что еще одна из трех основных установок — АВТ-4, на которую приходится примерно 33% мощности предприятия, уже находилась на ремонте после повреждений в результате предварительной атаки дронов 28 августа. Третья установка АТ-4 обеспечивает около 27% первичной переработки.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что регион подвергся масштабной атаке дронов. По его словам, российская ПВО якобы сбила 65 беспилотников, пострадавших нет, однако НПЗ получил повреждения и на его территории возникли пожары.

Президент Владимир Зеленский в четверг подтвердил удар Украины по Ярославскому НПЗ, расположенному примерно в 250 км к северо-востоку от Москвы.

По информации Reuters, в четверг топливо производства этого завода не выставлялось на продажу на внутренней российской товарной бирже.

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Ярославский НПЗ имеет мощность около 300 тысяч баррелей нефти в сутки или 15 млн тонн в год. В 2024 году предприятие переработало 14,9 млн тонн нефти и произвело, в частности, 2,6 млн тонн бензина и 4 млн тонн дизельного горючего. Завод контролирует принадлежащую "Роснефти" и "Газпром нефти" "Славнефть".

Ранее сообщалось, что в США пожаловались, что удары Украины по НПЗ России обрушили энергетические рынки мира .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что снова просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива и нефтеперерабатывающим заводам .

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