Ночная атака на Россию: в Ростове прозвучала повторная детонация, в Ярославле горит НПЗ (видео)

Последствия атаки на НПЗ в Ярославле

Реклама

В ночь на 17 сентября в российских Ростове и Ярославле прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают об атаке беспилотников, после которой на одном из объектов могла произойти повторная детонация, а на другом — масштабный пожар.

Об этом сообщают местные жители.

Реклама

По предварительной информации, ударные беспилотники атаковали аэродром в Ростове. После атаки там, как утверждается, раздалась повторная детонация боеприпасов.

Реклама

В то же время этой ночью дроны, по сообщениям очевидцев, атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Местные жители рассказывают, что после нескольких ударов на территории предприятия разразился масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что в США пожаловались, что удары Украины по НПЗ России обрушили энергетические рынки мира.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что снова просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива и нефтеперерабатывающим заводам.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров