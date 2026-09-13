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ТСН в социальных сетях

Пожар на НПЗ (иллюстративное фото)

Пожар на НПЗ (иллюстративное фото)

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Категория
Война
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Пожар на НПЗ (иллюстративное фото)

Пожар виден из космоса: показали Славянский НПЗ после ночного удара по России

После ночной атаки сил обороны Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ продолжает гореть. В сети появились спутниковые снимки последствий удара.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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В сети появились спутниковые снимки Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ после атаки 13 сентября. На территории предприятия до сих пор фиксируют пожар.

В ночь на 13 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили НПЗ «Славянский» в Славянске-на-Кубани.

Последствия обстрелов по НПЗ.

Последствия обстрелов по НПЗ.

Это одно из самых крупных независимых нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Мощность завода составляет около 5,2 млн. тонн нефти в год. Он производит автомобильное горючее, мазут, вакуумный газойль и авиационный керосин, а также вовлечен в обеспечение потребностей российской армии.

Этой же ночью Силы обороны поразили НПЗ «Танеко» в Нижнекамске в Татарстане. Там зафиксировали возгорание одного из резервуаров.

Кроме того, в Миллерово Ростовской области было поражено место хранения, подготовки и запуска российских ударных беспилотников.

Также по результатам анализа дополнительных данных стало известно о последствиях удара по Саратовскому НПЗ 11 сентября. На предприятии повреждена технологическая установка первичной переработки нефти ЭЛЗУ-АВТ-6 и участок магистрального трубопровода.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По словам президента США, удары по российским топливным мощностям влияют на цены в мире.

«Есть много других целей. Не атакуйте дизельное топливо, потому что это наносит вред всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал дизельное топливо», - сказал Трамп.

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