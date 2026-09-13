Больше белка, чем в греческом йогурте: 6 полезных перекусов

В каких продуктах много протеина / © Unsplash

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Греческий йогурт давно заслужил репутацию идеального перекуса для тех, кто следит за фигурой и силой: 100-граммовая порция содержит примерно 10 граммов белка — протеина, необходимого для наращивания мышечной массы и поддержания тонуса. Однако питание может быть еще более полезным, если знать, где содержится еще большее количество протеина.

Об этом пишет Very Well Health.

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Шесть перекусов, в которых больше белка, чем в греческом йогурте

Сушеное мясо (вяленая говядина) или же джерки — это настоящий рекордсмен по концентрированному содержанию протеина: порция весом 100 граммов (около одного стакана) обеспечивает 33,2 г белка. Кроме того, продукт богат железом, кальцием, магнием, фосфором, цинком и фолиевой кислотой.

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Но специалисты предостерегают: вяленое мясо обычно содержит высокую концентрацию натрия и жиров, поэтому употреблять его стоит умеренно.

Домашний кисломолочный сыр дает 11,6 г белка на 100 граммов продукта. Он традиционно входит в диетическое меню из-за низкой калорийности и малого количества жира. В его составе — кальций, магний, йод, биотин, а также витамины A и B12. Можно есть сыр сладким или соленым.

Консервированный в своем соке светлый тунец — это низкокалорийный способ получить порцию протеина почти без жира. На 100-граммовую порцию приходится 19 граммов белка и всего 90 калорий. Рыба также богата железом, ниацином, витаминами D и B12. Поскольку тунец может накапливать ртуть, диетологи советуют ограничивать его потребление до 250 граммов в неделю.

Молодые соевые бобы, собранные до созревания, которые называют эдамаме, содержат 11,9 г растительного белка на 100 г продукта. Также в них содержатся клетчатка, железо, магний, фосфор, калий, цинк, витамин C, фолиевая кислота и холин.

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Регулярное употребление эдамаме способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и некоторых видов рака.

Скир (исландский йогурт) изготавливают из обезжиренного молока и подвергают более тщательному сцеживанию. Это придает ему более густую текстуру, мягкий вкус и обеспечивает 11,3 г белка на 100 граммов продукта. Скир также содержит калий, кальций и витамин A.

Сушеные арбузные семена имеют высокие питательные показатели: 100-граммовая порция содержит 28,3 г белка, железо, магний, калий, цинк, ниацин, фолиевую кислоту и ненасыщенные жиры.

Но этот перекус имеет высокую энергетическую ценность: те же 100 граммов содержат 557 калорий и 47 граммов жира. Чтобы не превысить суточную норму калорий, лучше выбирать меньшие порции, которые все равно превзойдут греческий йогурт по уровню белка.

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Что будет, если есть яйца каждый день

Напомним, яйца относятся к продуктам, из-за которых длятся дискуссии, но современные научные данные свидетельствуют: для большинства здоровых людей умеренное потребление яиц (1–2 штуки в день) безопасно и полезно. Они являются источником 6-7 г высококачественного белка, витаминов (A, D, B2, B12), минералов (селен, йод, фосфор) и каротиноидов (лютеин, зеаксантин), которые поддерживают зрение.

Особенно ценен холин, необходимый для нервной системы и печени. Благодаря сочетанию белка и жиров яйца замедляют пищеварение и дольше сохраняют чувство сытости.

Потребление яиц может несколько повышать уровни как плохого, так и хорошего холестерина, но их соотношение обычно не меняется. В пользу блюда значительно влияет способ приготовления: вареные яйца или пашот с овощами значительно полезны жареные с беконом или на сливочном масле.

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