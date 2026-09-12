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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 12 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 11 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 12 вересня. Перед вихідними долар впав у ціні на 9 коп. Євро втратив аж 23 коп. Злотий - зменшився на 6 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,55 (-9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,76 (-23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,98 (-6 коп.).

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 14 вересня. Після вихідних долар і євро трохи втратять у ціні.

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