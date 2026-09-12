Збої в "Резерв+": як довести ТЦК та поліції наявність відстрочки чи бронювання під час перевірки

Фото ілюстративне / © ТСН.ua

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В Україні військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні дотримуватися вимог військового обліку, тому під час перевірки документів зобов’язані пред’являти представникам ТЦК або поліції папери, що підтверджують зняття з обліку, відстрочку чи наявність бронювання.

Подібні відомості зазвичай доступні в застосунку «Резерв+», однак через періодичні технічні збої електронний документ може не відображатися. ТСН.ua розповідає, що робити у разі виникнення проблем із завантаженням персональних даних у додатку.

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Як довести, що ваші документи в порядку

У Міністерстві оборони України пояснюють, що проблеми в роботі «Резерв+» найчастіше виникають через пікові навантаження, коли сервісом одночасно намагається скористатися велика кількість людей. У такі моменти додаток може зависати, не відкриватися або видавати помилки. Аналогічні труднощі трапляються під час проведення планових технічних робіт. До того же, залишитися без електронних документів можна через нестабільний зв’язок чи розряджений акумулятор смартфона.

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Аби не потрапити у складну ситуацію під час перевірки та мати змогу підтвердити представникам ТЦК або правоохоронцям свій статус, військовозобов’язаним варто заздалегідь подбати про запасний спосіб пред’явлення документів.

У Сумському обласному ТЦК та СП розповіли, що робити у разі збою застосунку «Резерв+» під час перевірки документів на блокпосту, та як можна уникнути неприємної ситуації. У відомстві зазначають, що електронний та паперовий військово-облікові документи мають однакову юридичну силу, тому головне — мати змогу їх пред’явити разом із паспортом.

Якщо застосунок не працює, вам потрібно спокійно повідомити представникам блокпоста про технічну проблему та спробувати відновити роботу застосунку: перевірити мобільний інтернет, перезапустити «Резерв+» або телефон.

Проте найкраще рішення — заздалегідь роздрукувати PDF-версію документа з «Резерв+» або «Дії». Паперова копія підстрахує у випадку розрядженого акумулятора чи відсутності зв’язку та допоможе уникнути зайвих суперечок.

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Мобілізація в Україні — останні новини:

Наявність у застосунку «Резерв+» позначки про потребу в базовій військовій підготовці не забороняє 18-річним юнакам виїжджати за кордон, проте тут є нюанси. За словами юриста Владислава Дерія, ключовим є категорія обліку: якщо 18-річний вказаний як військовозобов’язаний, а не призовник, і не має оформленої відстрочки, він підлягає мобілізації на загальних підставах.

Також під час зміни місця роботи українцям із відстрочкою від мобілізації не потрібно особисто інформувати ТЦК, оскільки обов’язок звітувати про такі кадрові зміни покладається на роботодавців. Водночас відстрочка зберігається лише за умови, що підстави для її надання залишаються актуальними — зокрема, якщо на новому місці роботи посада так само підпадає під відповідні критерії.

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