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Залізнична аварія: поїзд зійшов з рейок — деталі
Один із постраждалих перебуває у критичному стані. Його евакуювали гелікоптером.
На півночі Франції зійшов із рейок пасажирський потяг. Внаслідок аварії постраждали 44 людини.
Про це повідомляє Reuters.
Аварія сталася близько 19:30 за місцевим часом поблизу міста Клеон. Потяг, який прямував за маршрутом Руан — Кан, перевозив близько 180 пасажирів.
Одного з постраждалих у критичному стані евакуювали гелікоптером.
Поїзд зійшов з рейок після зіткнення з невідомим предметом. Французький залізничний оператор SNCF заявив, що наразі триває розслідування причин аварії.
На місці аварії працювали близько 140 пожежників, які допомагали пасажирам і постраждалим.
Нагадаємо, у Польщі на станції Варшава-Центральна, яка є ключовою в країні, сталася аварія систем управління рухом, через що виникли перебої у залізничному русі та затримки потягів.