Інцидент стався на півночі Франції / © Associated Press

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На півночі Франції зійшов із рейок пасажирський потяг. Внаслідок аварії постраждали 44 людини.

Про це повідомляє Reuters.

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Аварія сталася близько 19:30 за місцевим часом поблизу міста Клеон. Потяг, який прямував за маршрутом Руан — Кан, перевозив близько 180 пасажирів.

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Одного з постраждалих у критичному стані евакуювали гелікоптером.

Поїзд зійшов з рейок після зіткнення з невідомим предметом. Французький залізничний оператор SNCF заявив, що наразі триває розслідування причин аварії.

На місці аварії працювали близько 140 пожежників, які допомагали пасажирам і постраждалим.

Нагадаємо, у Польщі на станції Варшава-Центральна, яка є ключовою в країні, сталася аварія систем управління рухом, через що виникли перебої у залізничному русі та затримки потягів.

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