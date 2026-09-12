ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
1 хв

Залізнична аварія: поїзд зійшов з рейок — деталі

Один із постраждалих перебуває у критичному стані. Його евакуювали гелікоптером.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Інцидент стався на півночі Франції

Інцидент стався на півночі Франції / © Associated Press

На півночі Франції зійшов із рейок пасажирський потяг. Внаслідок аварії постраждали 44 людини.

Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася близько 19:30 за місцевим часом поблизу міста Клеон. Потяг, який прямував за маршрутом Руан — Кан, перевозив близько 180 пасажирів.

Одного з постраждалих у критичному стані евакуювали гелікоптером.

Поїзд зійшов з рейок після зіткнення з невідомим предметом. Французький залізничний оператор SNCF заявив, що наразі триває розслідування причин аварії.

На місці аварії працювали близько 140 пожежників, які допомагали пасажирам і постраждалим.

Нагадаємо, у Польщі на станції Варшава-Центральна, яка є ключовою в країні, сталася аварія систем управління рухом, через що виникли перебої у залізничному русі та затримки потягів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie