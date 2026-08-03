Транспортний хаос у Польщі: збій на ключовій станції країни зупинив рух потягів

Залізнична станції Варшава-Центральна / © Pixabay

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У Польщі на станції Варшава-Центральна, яка є ключовою в країні, сталася аварія систем управління рухом, через що виникли перебої у залізничному русі та затримки потягів.

Про це повідомляє Polsat News на дані залізничного оператора PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).

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Як рухаються потяги

За даними оператора, затримки потягів можуть бути до 30 хв, однак не виключають, що через несправність на станції пасажирам, можливо, доведеться довше чекати на платформах та у воєводствах, окрім Мазовецького.

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Внаслідок аварійної ситуації деякі поїзди прямують через залізничну станцію Варшава–Середмістя, яка розташована поруч із Варшавою-Центральною та з’єднана з нею тунелем.

У компанії працюють над усуненням проблем та обіцяють відновити рух поїздів найближчим часом.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити рух поїздів і звести до мінімуму зміни в транспортному сполученні для пасажирів», — йдеться у заяві.

Поїзди затримуються на 40 хв

Попри те, що несправність обладнання для керування залізничним рухом на станції Варшава-Центральна була усунена о 7:50 ранку, рух поїздів за розкладом відновлюється поступово.

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«Пасажирів просять регулярно перевіряти пошукову систему сполучень та перевізників на наявність оновлень», — додали в повідомленні.

Дані із пасажирського табло показували, що після 8:00 ранку поїзди, що прямували через Варшаву, мали затримки на 30–40 хвилин.

Нагадаємо, з Перемишля відкрили новий залізничний маршрут, який пролягає через Краків, Остраву, Прагу та Дрезден.

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