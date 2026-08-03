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Експрезидент Польщі іронічно "розніс" реакцію Навроцького на падіння російської ракети
Експрезидент Польщі прокоментував реакцію свого наступника на падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. Він переконаний, що влада нехтує безпекою поляків через політичні війни.
Експрезидент Польщі Броніслав Коморовський іронічно відреагував на заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо падіння російської ракети. Він наголосив, що
Про це пише fakt.pl.
Коморовського запитали, чи повинен скликати президент Раду нацбезпеки після падіння російської ракети у Польщі. Він іронічно зазначив: «Він міг би скликати засідання Ради національної безпеки, якби мав якісь думки з цього приводу. Що думають військові, що пропонують військові для підвищення ефективності системи командування?» — оцінив колишній президент.
Також Коморовський додав: «Я ціную те, що президент взагалі не прокоментував це питання, бо боюся, що станеться, якщо він це зробить. Якби він вдався до політичної агресії, було б ще гірше».
Броніслав Коморовський наголосив, що через політичні війни стаждає безпека поляків.
Польські ЗМІ зауважують, що після падіння російської ракети у Люблінському воєводстві президент Кароль Навроцький не виступав публічно після інциденту. Його речник Рафал Леськевич заявив, що президент очікує від уряду детального звіту про інцидент та дії служб безпеки.
Вибухи у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну
Під час масованої атаки по заходу України у польському Любліні лунала повітряна тривога.
Мешканці Люблінського воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта.
Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету. Також він визнав, що до Польщі, ймовірно, залетіла російська ракета Х-101.