Експрезидент Польщі іронічно "розніс" реакцію Навроцького на падіння російської ракети

Броніслав Коморовський / © Reuters

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Експрезидент Польщі Броніслав Коморовський іронічно відреагував на заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо падіння російської ракети. Він наголосив, що

Про це пише fakt.pl.

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Коморовського запитали, чи повинен скликати президент Раду нацбезпеки після падіння російської ракети у Польщі. Він іронічно зазначив: «Він міг би скликати засідання Ради національної безпеки, якби мав якісь думки з цього приводу. Що думають військові, що пропонують військові для підвищення ефективності системи командування?» — оцінив колишній президент.

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Також Коморовський додав: «Я ціную те, що президент взагалі не прокоментував це питання, бо боюся, що станеться, якщо він це зробить. Якби він вдався до політичної агресії, було б ще гірше».

Броніслав Коморовський наголосив, що через політичні війни стаждає безпека поляків.

Польські ЗМІ зауважують, що після падіння російської ракети у Люблінському воєводстві президент Кароль Навроцький не виступав публічно після інциденту. Його речник Рафал Леськевич заявив, що президент очікує від уряду детального звіту про інцидент та дії служб безпеки.

Вибухи у Польщі під час масованої атаки РФ на Україну

Під час масованої атаки по заходу України у польському Любліні лунала повітряна тривога.

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Мешканці Люблінського воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що польські військові були готові збити ракету. Також він визнав, що до Польщі, ймовірно, залетіла російська ракета Х-101.

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