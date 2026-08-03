Лідер Північної Кореї зник: навколо Кім Чен Ина зростають тривожні чутки

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин / © Getty Images

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Останніми місяцями зростають побоювання щодо диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина через його зникнення. Він не з’являється публічно і нещодавно пропустив важливу подію.

Про це пише Daily Star.

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Журналісти видання, які перебувають у країні з метою висвітлення подій у Північній Кореї, повідомляють, що раніше Кім Чен Ин з’являвся на публіці щодня. Однак останні два місяці він зник із поля зору громадськості, а його фото у ЗМІ видаляються.

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Остання публічна фотографія диктатора зроблена 9 червня. Це була його зустріч із китайськими колегами в Північній Кореї.

Про те, що із диктатором могло щось статися, свідчить те, що він не з’явився на важливому заході, який зазвичай відвідує. Минулого тижня тисячі північнокорейців вишикувалися на вулицях Пхеньяна та святкували 73-тю річницю закінчення Корейської війни.

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Нагадаємо, Тегеран і Пхеньян фактично беруть участь у війні проти України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ці дві країни постачають Росії безпілотники, ракети та боєприпаси.

Окрім того, Росія продовжує поглиблювати військову співпрацю з Північною Кореєю. Зеленський заявив, що Кремль планує залучити ще 30 тисяч військових із КНДР. Також вона готує передати Росії нові пускові установки для балістичних ракет.

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