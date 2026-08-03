Принцеса Кейт такі не носить: королева Іспанії вийшла у світ у ефекній червоній сукні з розрізом

Королева Іспанії Летиція / © Getty Images

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53-річна королева Іспанії Летиція з’явилася на церемонії закриття кінофестивалю Atlàntida Mallorca Film Fest, яка відбулася в культурному центрі La Misericordia на Пальма-де-Майорці.

Для вечірнього виходу вона обрала ефектне вбрання від бренду Carolina Herrera насиченого винного відтінку. Це була асиметрична сукня міді, що повторювала силует, а драпування по всій її довжині вбрання додатково підкреслювали струнку фігуру.

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Королева Іспанії Летиція / © Getty Images

У сукні було одне оголене плече та розріз збоку із застібкою-блискавкою. Крій зробив особливий акцент на біцепсах королеви, адже Летиція відома своєю спортивною формою.

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Бордову сукню вона поєднала з мюлями від Gucci з бежевої шкіри та золотистим клатчем від іспанського бренду Isabel Guarch.

Королева Іспанії Летиція / © Getty Images

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