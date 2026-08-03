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Принцеса Кейт такі не носить: королева Іспанії вийшла у світ у ефекній червоній сукні з розрізом
Її Величність продемонструвала свої рельєфні руки в обтислій сукні
53-річна королева Іспанії Летиція з’явилася на церемонії закриття кінофестивалю Atlàntida Mallorca Film Fest, яка відбулася в культурному центрі La Misericordia на Пальма-де-Майорці.
Для вечірнього виходу вона обрала ефектне вбрання від бренду Carolina Herrera насиченого винного відтінку. Це була асиметрична сукня міді, що повторювала силует, а драпування по всій її довжині вбрання додатково підкреслювали струнку фігуру.
У сукні було одне оголене плече та розріз збоку із застібкою-блискавкою. Крій зробив особливий акцент на біцепсах королеви, адже Летиція відома своєю спортивною формою.
Бордову сукню вона поєднала з мюлями від Gucci з бежевої шкіри та золотистим клатчем від іспанського бренду Isabel Guarch.