Ріанна позувала в нижній білизні та прикрасах з діамантами вартістю 7 млн гривень

Ріанна, фото: instagram.com/badgalriri

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38-річна барбадоська співачка Ріанна з’явилася на нових фотографіях літньої промокампанії колекції свого бренду нижньої білизни Savage x Fenty, який вона заснувала у 2018 році.

Зірка позувала в чорному комплекті нижньої білизни з білим мереживом, до якого входив і пояс для панчіх.

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Образ Ріанни доповнювали прикраси з діамантами. Кільце на її пальці — від Fernando Jorge, воно виготовлене з білого золота та інкрустоване діамантами, а його вартість становить 42 тисячі доларів. А на шиї — кольє від The Back Vault, прикрашене понад 40 каратами старовинних європейських діамантів, виконане в античному вікторіанському стилі та оцінене в 123 500 доларів.

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Зазначимо, що Savage X Fenty швидко став одним із найпопулярніших брендів нижньої білизни завдяки різноманітності розмірів, інклюзивності та сміливим рекламним кампаніям. Сама співачка регулярно стає обличчям нових колекцій, демонструючи новинки своїм багатомільйонним шанувальникам.

Нагадаємо, що раніше трансгендерна дочка Ілона Маска продемонструвала свої стрункі ноги у рекламі бренду Ріанни.

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