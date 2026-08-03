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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Принц Луї знову головна зірка: молодший син Кейт і Вільяма привернув увагу емоційними гримасами

Восьмирічний хлопчик своєю знову замилував усіх навколо.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принц Луї зі старшим братом Джорджем

Принц Луї зі старшим братом Джорджем / © Getty Images

Родина принцеси Кейт і принца Вільяма у повному складі відвідала Ігри Співдружності в Глазго. Але знову усі погляди вкрав принц Луї.

Восьмирічний хлопчик своєю допитливістю та добре знайомими шанувальникам виразами обличчя знову розважив королівських шанувальників.

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Цього разу Луї був одягнений у світло-блакитну сорочку Ralph Lauren і темно-сині штани, однак головною деталлю його образу став яскравий капелюх з принтом. Це сувенірний головний убір з написом Beicio Cymru. Принц не зміг перед ним встояти і насунув червоний капелюх низько на голову, в якийсь момент майже повністю закривши очі, а потім широко усміхнувся, змусивши сміятися й усіх навколо.

Саме цей спонтанний момент найкраще показав, чому молодший син принца та принцеси Уельських регулярно опиняється в центрі уваги під час королівських заходів, які відвідує з родиною. Якщо його старший брат Джордж на публіці найчастіше здається серйозним і стриманим, Луї без жодних вагань демонструє свої емоції.

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Нагадаємо, що Луї вперше підкорив публіку своїми гримасами під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
209
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