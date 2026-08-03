Альцгеймер може мати іншу причину: вчені зробили несподіване відкриття у мозку

Дослідження хвороби Альцгеймера / © Associated Press

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Хвороба Альцгеймера залишається найпоширенішою формою деменції у світі — зараз із нею живуть близько 57 мільйонів людей. До 2050 року ця цифра може перевищити 150 мільйонів. Нове дослідження міжнародної групи біохіміків, генетиків і геронтологів звертає увагу на фундаментальну проблему — збої у роботі мітохондрій, які відповідають за енергозабезпечення клітин.

Про це стало відомо з Nature Neuroscience.

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У мозку хворих на Альцгеймера виявили невідомі раніше структури: чи стало це ключем до лікування

Традиційно цей невиліковний нейродегенеративний розлад пов’язують із накопиченням бета-амілоїдних пептидів і патологічного тау-білка, проте нове дослідження відкрило появу і нової проблеми.

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Вчені описали невідомий раніше патологічний механізм захворювання — скупчення так званих мітохондріальних бляшок. Ці аномальні утворення є наслідком порушення мітофагії — природного процесу, за допомогою якого мозок утилізує пошкоджені або відпрацьовані мітохондрії.

Їх виявили як у трансгенних мишей, так і в зразках мозку померлих людей із хворобою Альцгеймера.

Ці бляшки являють собою скупчення нейтральних та кислих мітохондрій на різних стадіях руйнування. Частина з них залишається заблокованою всередині спеціальних клітинних структур, покликаних транспортувати та розщеплювати відходи.

«Ранні ультраструктурні дослідження показали помітну присутність дегенеруючих мітохондрій у мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера, а наші нещодавні дослідження вказують на порушення мітофагії в моделях хвороби Альцгеймера, процесу, який очищає пошкоджені мітохондрії», — пояснюють дослідники.

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Щоб відстежити цей процес у реальному часі, вчені інтегрували в геном мишей особливий pH-чутливий флуоресцентний білок Keima, отриманий із коралів. Він змінює колір залежно від кислотності середовища: світиться зеленим поруч із нейтральними мітохондріями та помаранчевим — біля кислих.

Завдяки цьому флуоресцентному маркеру та аналізу ключових білків з’ясувалося, що мітохондріальні бляшки можуть формуватися як окремо, так і переплітатися з бета-амілоїдними відкладеннями. З прогресуванням хвороби ці утворення все більше змішуються між собою.

У піддослідних гризунів перші скупчення бляшок з’являлися вже на 15-му тижні життя, що відповідає ранньому дорослому віку людини. До 50–60 тижнів спостерігалося критичне накопичення кислих мітохондрій, що свідчить про глибокий збій у системі самоочищення мозку. При цьому в контрольних здорових мишей та людей аналогічного віку подібних патологій не виявили взагалі.

Як виявилося пізніше, аномалії концентруються в чітко визначених зонах нейронів. Бляшки безпосередньо впливають на нейрони, що робить їх потенційною новою мішенню для лікування хвороби Альцгеймера.

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Так, миші допомогли знайти вразливість хвороби Альцгеймера і, можливо, допоможуть відкрити спосіб лікування невиліковної нині хвороби.

Науковці встановили, що бляшки рідко локалізуються в тілах клітин. Натомість вони формуються та накопичуються у відростках нейронів — аксонах і дендритах, які відповідають за передачу електричних та хімічних сигналів по всій нервовій системі.

Перевантаження цих ділянок виснажує лізосоми, і вони втрачають здатність розщеплювати пошкоджені елементи, запускаючи ланцюгову реакцію накопичення. Це відкриття дає відповідь і на питання, чому наявні методи терапії проти хвороби Альцгеймера наразі малоефективні.

«Розуміючи, як ці бляшки формуються та сприяють прогресуванню захворювання, ми можемо розробити нові стратегії для уповільнення або навіть запобігання хворобі Альцгеймера», — підкреслює біохімік Пол Роббінс.

В якому віці людський мозок працює найкраще

Нагадаємо, нове дослідження вчених з Університету Західної Австралії спростовує уявлення про те, що пік людського розвитку припадає на 30 років. Проаналізувавши 9 ключових сфер, науковці вивели загальний індекс когнітивно-особистісного функціонування.

З’ясувалося, що хоча швидкість обробки інформації й оперативна пам’ять знижуються вже з 20 років, такі якості, як словниковий запас, емоційний інтелект і фінансова грамотність з віком лише покращуються, і повністю компенсують зношування мозку.

У результаті сукупне психологічне функціонування досягає вершини у віці від 55 до 60 років. Десятиліття накопиченого досвіду, емоційної зрілості та знань переважають зниження чистої розумової швидкості.

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