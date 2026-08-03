Зеленський пропонує РФ перемир’я, "замороження" війни і переговори з Путіним: деталі від ОП

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський пропонує Росії запровадити перемир’я в повітрі та енергетичній сфері, а також «заморозити» війну по лінії фронту. Це має стати основою для початку переговорів.

Про це радник Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у ефірі DW.

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Радник ОП сказав, що Київ готовий розглядати різні формати припинення бойових дій та переговорного процесу, якщо це сприятиме досягненню миру.

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«Давайте тут правильно акценти поставимо. Так, ми пропонуємо будь-які, президент про це каже, пропонує будь-які формати і перемир’я, і в повітрі, і енергетичного перемир’я. Можна там цілу низку форматів знайти. Плюс пропонується «заморозка війни» лінією фронту для того, щоб далі вести важкі переговори«, — розповів Подоляк.

За його словами, Зеленський також неодноразово наголошував на готовності до особистих переговорів із російським президентом Володимиром Путіним для обговорення найскладніших питань.

«Плюс президент України неодноразово каже, що готовий до особистої зустрічі (з Путіним — ред.) для обговорення складних питань», — нагадав посадовець.

Нагадаємо, наприкінці липня Зеленський заявив, що Україна давно готова до перемир’я та дипломатичного завершення війни, проте цьому перешкоджає позиція Кремля. Президент наголосивши, що Київ щодня закликає припинити бойові дії хоча б тимчасово для запуску переговорів, але Путін цього не хоче.

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3 серпня Зеленський повідомив, що Україна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну дипломатичним шляхом вже до зими. Глава держави наголосив на необхідності посилення санкцій, далекобійних заходів і підтримки партнерів, щоб змусити Кремль припинити агресію.

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