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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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104
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Зеленський про ситуацію на полі бою: Ми не програємо, а росіяни не перемагають

Президент України пояснив, що саме означає перемога для нашої країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз ситуація на фронті складна, однак ініціатива не на боці Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

«Між нами кажучи, перемогти — це не втратити нашу країну та незалежність. З цього боку, ми перемагаємо. Якщо оцінювати реальну ситуацію на фронті, то головне — ініціатива не перебуває в руках Росії», — зазначив він.

Нагадаємо, радник президента України, фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов заявив, що лінія фронту в Україні практично зупинилась, а бойові дії перейшли у фазу взаємного виснаження, коли сторони методично знищують інфраструктуру одна одної.

«Рано чи пізно, як і всі війни, ця війна теж закінчиться. Тільки переможця не буде, обидві країни вийдуть з війни зі зруйнованою економікою, інфраструктурою та великими людскими втратами», — зазначив він.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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