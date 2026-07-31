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Зеленський про ситуацію на полі бою: Ми не програємо, а росіяни не перемагають
Президент України пояснив, що саме означає перемога для нашої країни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз ситуація на фронті складна, однак ініціатива не на боці Росії.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.
«Між нами кажучи, перемогти — це не втратити нашу країну та незалежність. З цього боку, ми перемагаємо. Якщо оцінювати реальну ситуацію на фронті, то головне — ініціатива не перебуває в руках Росії», — зазначив він.
Нагадаємо, радник президента України, фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов заявив, що лінія фронту в Україні практично зупинилась, а бойові дії перейшли у фазу взаємного виснаження, коли сторони методично знищують інфраструктуру одна одної.
«Рано чи пізно, як і всі війни, ця війна теж закінчиться. Тільки переможця не буде, обидві країни вийдуть з війни зі зруйнованою економікою, інфраструктурою та великими людскими втратами», — зазначив він.