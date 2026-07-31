Зеленський про ситуацію на полі бою: Ми не програємо, а росіяни не перемагають

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз ситуація на фронті складна, однак ініціатива не на боці Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

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«Між нами кажучи, перемогти — це не втратити нашу країну та незалежність. З цього боку, ми перемагаємо. Якщо оцінювати реальну ситуацію на фронті, то головне — ініціатива не перебуває в руках Росії», — зазначив він.

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Нагадаємо, радник президента України, фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов заявив, що лінія фронту в Україні практично зупинилась, а бойові дії перейшли у фазу взаємного виснаження, коли сторони методично знищують інфраструктуру одна одної.

«Рано чи пізно, як і всі війни, ця війна теж закінчиться. Тільки переможця не буде, обидві країни вийдуть з війни зі зруйнованою економікою, інфраструктурою та великими людскими втратами», — зазначив він.

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