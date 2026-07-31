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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
551
Час на прочитання
2 хв

Менше примусу, більше мотивації: як ЗСУ планують змінити підхід до мобілізації

Нарощування добровольної мобілізації та скорочення примусового призову в Україні вимагає додаткових фінансових ресурсів, конкурентних виплат і належного соціального захисту військових.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

Щоб наростити потік добровольців і мінімізувати примусові мобілізаційні заходи, Україні потрібно забезпечити гідну оплату праці військових, розширити їхній соцпакет та залучити додаткове фінансування.

Таку думку висловив командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» СБС Юрій «Ахіллес» Федоренко в ефірі «Еспресо».

«Що стосується перспектив і реформи армії, правда буде трохи гіркою. Для того, щоб провести реформу українського війська повною мірою й підвищити ефективність мобілізації — зменшити кількість примусової та збільшити добровільну, — потрібен фінансово-економічний ресурс, соціальні гарантії, відповідні пакети, заробітні плати тощо. Цей ресурс потрібно знайти», — каже військовий.

Федоренко зауважив, що за теперішніх фінансово-економічних обмежень потрібно напрацювати рішення, які дадуть можливість змінити баланс між примусовою та добровільною мобілізацією.

«Я переконаний, що зараз під керівництвом Михайла Васильовича Драпатого будуть напрацьовані ті пропозиції, які з урахуванням обмежень фінансово-економічного ресурсу дадуть максимальну можливість переламати цей дисбаланс. Примусу має ставати менше, добровільної мобілізації — більше. Але для цього знадобляться час і підтримка українського суспільства», — наголосив командир.

«Ахіллес» закликає дати новому головкому час для роботи.

«Ми не маємо зараз, у момент, коли новий головнокомандувач на своїй посаді лише набирає оберти, розповідати йому, як воювати. Він розбереться. Це досвідчений генерал, і він точно знає, що робити», — запевнив Федоренко.

Нгадаємо, 31 липня — дедлайн, коли юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік дистанційно через застосунок «Резерв+».

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Дата публікації
Кількість переглядів
551
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