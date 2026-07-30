Працівник ТЦК висів на дверях фури, водій таранив авто: на Волині далекобійник намагався втекти від мобілізації (відео)

Реклама

На Волині водій вантажівки розтрощив автівки ТЦК та потягнув за собою на дверях працівника військкомату, тікаючи від мобілізації.

Відповідне відео поширили у Мережі.

Реклама

На кадрах видно, як легкові авто оточили вантажівку. Водій вантажівки їх таранить і намагається виїхати. Далі видно, що на дверях фури висить чоловік у формі. Йому вдається витягнути водія з кабіни через вікно, після чого той намагався втекти.

Реклама

Як уточнює місцеве видання «Конкурент», інцидент стався у селищі Маневичі. У коментарі виданню пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП розповіла, що під час перевірки документів з’ясувалося, що водій 1995 року народження перебуває на військовому обліку в одному з ТЦК Рівненської області та від 15 червня 2026 року нібито має статус порушника військового обліку через неявку за повісткою.

У ТЦК стверджують, що під час інциденту чоловік застосував сльозогінний газ у бік одного з працівників військкомату. Після цього, рухаючись заднім ходом на фурі, він здійснив наїзд на службові автомобілі ТЦК.

Зазначається, що зараз водія вже призвали на військову службу за мобілізацією до однієї з військових частин.

Раніше житель Кременчука Полтавської області Марк Захаров стверджував, що його намагалися мобілізувати, попри травму хребта. «Переконували», приставивши пістолет до голови.

Реклама

Новини партнерів