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ТСН у соціальних мережах

Забризкав газом і таранив машини ТЦК заднім ходом: на Волині водій "фури" влаштував дикий екшн, тікаючи від мобілізації

Забризкав газом і таранив машини ТЦК заднім ходом: на Волині водій "фури" влаштував дикий екшн, тікаючи від мобілізації

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
631
Час на прочитання
1 хв
Забризкав газом і таранив машини ТЦК заднім ходом: на Волині водій "фури" влаштував дикий екшн, тікаючи від мобілізації

Працівник ТЦК висів на дверях фури, водій таранив авто: на Волині далекобійник намагався втекти від мобілізації (відео)

На Волині водій вантажівки таранив авто ТЦК та намагався втекти: його наздогнали і мобілізували.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Волині водій вантажівки розтрощив автівки ТЦК та потягнув за собою на дверях працівника військкомату, тікаючи від мобілізації.

Відповідне відео поширили у Мережі.

На кадрах видно, як легкові авто оточили вантажівку. Водій вантажівки їх таранить і намагається виїхати. Далі видно, що на дверях фури висить чоловік у формі. Йому вдається витягнути водія з кабіни через вікно, після чого той намагався втекти.

Як уточнює місцеве видання «Конкурент», інцидент стався у селищі Маневичі. У коментарі виданню пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП розповіла, що під час перевірки документів з’ясувалося, що водій 1995 року народження перебуває на військовому обліку в одному з ТЦК Рівненської області та від 15 червня 2026 року нібито має статус порушника військового обліку через неявку за повісткою.

У ТЦК стверджують, що під час інциденту чоловік застосував сльозогінний газ у бік одного з працівників військкомату. Після цього, рухаючись заднім ходом на фурі, він здійснив наїзд на службові автомобілі ТЦК.

Зазначається, що зараз водія вже призвали на військову службу за мобілізацією до однієї з військових частин.

Раніше житель Кременчука Полтавської області Марк Захаров стверджував, що його намагалися мобілізувати, попри травму хребта. «Переконували», приставивши пістолет до голови.

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Дата публікації
Кількість переглядів
631
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