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У Білому домі закриті для преси переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського у вівторок, 28 липня, назвали «позитивними та продуктивними». Український президент назвав зустріч з американським колегою «хорошою», де також обговорювалися ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для «петріотів» та активізація дипломатичного процесу. Зокрема, вочевидь, за участі Росії, щоб змусити Путіна почати реальні переговори про завершення війни.

Про надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot, нагадаємо, стало відомо після зустрічі Зеленського з Трампом на саміті НАТО в Анкарі на початку липня. Щоправда, за словами журналіста Die Welt Крістофа Ваннера, компанія Boeing, яка відповідає за виробництво головки самонаведення ракети, не готова передавати ліцензію на їхнє виробництво третім країнам. Адміністрація Трампа взагалі мовчить щодо цього, як і компанія-виробник Lockheed Martin.

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Польща, як відомо, запропонувала США створити спільне з Україною виробництво «петріотів» з його розміщенням на польській території. До того ж, масована повітряна атака Росії у ніч проти четверга, 30 липня, наочно продемонструвала, що антибалістика вкрай потрібна не лише Україні. Неподалік від польського Любліна впала російська ракета Х-101. Як заявив прем’єр Польщі Дональд Туск, немає підстав вважати, що ціллю була саме Польща. Проте також хибно було б вважати, що це не повториться.

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Тож що насправді показала «хороша» зустріч Зеленського з Трампом? Чи дійсно чинна американська адміністрація змінила свій підхід до України? Та які кроки США можуть змінити розрахунки Путіна? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пекельні санкції: Сенат зробив крок уперед

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом попросив про екстрений зимовий пакет із 300 «петріотів», щоб було чим збивати російську балістику. В інтерв’ю виданню Axios український президент підкреслив, що без ракет-перехоплювачів до систем Patriot Росія може знищити українські електростанції і залишити мільйони людей без опалення, спричинивши гуманітарну кризу.

Трамп пообіцяв, що спробує допомогти. Водночас, президент США дав зрозуміти, що зробити це буде складно через війну на Близькому Сході, яка триває від кінця лютого, де американським військовим та їхнім союзникам також вкрай потрібні «петріоти». Сполучені Штати не можуть ні виграти, ні закінчити цю війну. А з обмеженим виробництвом ракет до систем Patriot, Україна входитиме в зиму, вочевидь, із гострим дефіцитом антибалістики.

«Цей російський терор знову доводить: захист від російської ракетної загрози є найважливішим завданням для збереження життів наших людей. І це завдання, яке не може бути тільки українське, тільки однієї країни. Всі партнери знають, як і чим можуть допомогти», — зазначив Володимир Зеленський після російської атаки в ніч проти четверга, 30 липня.

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Якраз під час візиту українського президента до США Сенат процедурним голосуванням відкрив дорогу до розгляду законопроєкту про «пекельні санкції» проти Росії та друзів Путіна. Це відбулося одразу після зустрічі понад 60-ти сенаторів з Володимиром Зеленським. ТСН.ua вже писав, що це законопроєкт авторства покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема та інших сенаторів як з Республіканської, так і Демократичної партії.

Напередодні раптової смерті Грем був із візитом у Києві, де зокрема заявив, що автори законопроєкту дійшли згоди з Білим домом, тому він скоро стане законом. Грем додав, що документ передбачає надання президенту США повноважень запроваджувати тарифи та санкції проти країн, які купують російські енергоносії, підживлюючи таким чином війну проти України. Зокрема, погоджена з адміністрацією Трампа оновлена редакція законопроєкту передбачає можливість запровадження 100% експортних мит щодо країн, які купують російські енергоносії.

Найбільше російської нафти купують Китай, Індія, Туреччина, Угорщина та Словаччина. Разом за перше півріччя 2026 року вони імпортували нафти на близько $52 млрд. Росії цього вистачає більш ніж на 4 місяці ведення війни. Також за ці гроші Україна могла б забезпечити себе більш ніж 10 тис. ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Що ж до покупців російського газу — це Китай, Японія, Франція, Бельгія та Іспанія. Разом за перші шість місяців 2026 року вони імпортували газу з Росії на $18 млрд, що еквівалентно вартості приблизно 3600 ракет-перехоплювачів до Patriot.

Ухвалення законопроєкту про «пекельні санкції» проти Росії та друзів Путіна стане першим випадком згоди Конгресу на застосування масштабних імпортних мит проти третіх країн в якості санкційного примусу. Щоправда, треба також пам’ятати, що минулорічна спроба Трампа розв’язати торговельні війни майже зі всіма країнами успіху не принесла. Особливо з Китаєм. Проте в адміністрації Трампа впевнені, що ухвалення законопроєкту, який надасть Трампу виключне право карати Росію та її друзів, стане важливим важелем впливу на переговорах із Путіним.

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Вибори до Конгресу: Трамп змінив ставлення до України

Під час відвідин місця падіння російської ракети Х-101 в Люблінському воєводстві, Дональд Туск заявив, що «наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни, і шанси на це — 50 на 50». Наприкінці червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Росії із чітким посланням: «Настав час розпочати переговори, заморозити лінію фронту і припинити вбивства».

Багато європейських та українських політиків і посадовців вважають, що дорогу до початку реальних переговорів з Росією щодо припинення війни можуть відкрити проміжні вибори до Конгресу США. Нагадаємо, що на початку листопада американці переобиратимуть третину Сенату та всю Палату представників. Тож Трамп може бути зацікавлений у поновленні спроб виступити в ролі посередника та медіатора між Україною та Росією. Тим паче, що зараз українські далекобійні санкції добре працюють на спонукання Кремля щодо початку таких переговорів.

За інформацією Financial Times, після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня та зустрічі з Дональдом Трампом, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вперше погодилися приїхати до Києва в рамках зусиль щодо припинення війни. Це може статися в другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці незалежності України. Щоправда в іншій своїй статті видання, посилаючись на джерела в Москві, наголошує, що через прагнення Путіна досягти максималістських цілей Росія, ймовірно, не братиме участі у змістовних переговорах щонайменше до лютого наступного року.

Як повідомила The Wall Street Journal, протягом останніх тижнів Трамп почав захоплюватися українським виробництвом БПЛА — здатністю Києва захищатися від ворожих дронів, яким також протистоять і США у війні з Іраном. Як зазначив один із високопосадовців американської адміністрації, Трамп любить переможців. Експерти додають, що Трамп все більше розчаровується в Путіні. Як приклад наводять факт відсутності телефонної розмови між президентом США та очільником Кремля, яка мала відбутися ще на початку липня, одразу після саміту НАТО в Анкарі.

Разом із цим, аналітики нагадують і заяву Трампа про покійного сенатора Грема: «Скажу вам чесно: не було такої війни, яка б йому не подобалася». До того ж, соціологічні опитування в США доводять, що для американського виборця зовнішня політика поступається внутрішнім питанням — інфляції, цінам на пальне, оренду житла тощо. Разом із цим, щодо питань міжнародної політики, то війна США проти Ірану має значно більший вплив на електоральні настрої у США, ніж війна Росії проти України.

Дата публікації 16:20, 30.07.26 Кількість переглядів 11 Усе про масовану атаку: Росія вбила цілу родину на Криворіжжі, у Львові потрощені будинки

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