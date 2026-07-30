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Коли Віткофф та Кушнер відвідають Київ: у ЗМІ дізналися дату
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Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, приїдуть до України у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності.
Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, знайомі з планами візиту.
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