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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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32
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Коли Віткофф та Кушнер відвідають Київ: у ЗМІ дізналися дату

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Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Коли Віткофф та Кушнер відвідають Київ: у ЗМІ дізналися дату

© Getty Images

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, приїдуть до України у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на два джерела, знайомі з планами візиту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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