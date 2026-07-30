Кінець тимчасовим правилам: що зміниться на етикетках продуктів від 1 жовтня

Уряд посилює вимоги до маркування харчових продуктів / © unsplash.com

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Від 1 жовтня в Україні припиняють діяти тимчасові спрощені правила маркування харчових продуктів, які були запроваджені на початку повномасштабного вторгнення. Виробники та імпортери знову будуть зобов’язані дотримуватися повних і суворих вимог щодо нанесення інформації на упаковання своєї продукції. Усі відомості про товар мають бути вичерпними, відповідати фактичному складу та обов’язково друкуватися державною мовою.

Про це пише «Судово-юридична газета» із посиланням на Міністерство економіки України.

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Які вимоги повертаються для бізнесу

Коли зміни набудуть чинності всі без винятку виробники та офіційні імпортери повинні зазначати обов’язкову інформацію про свою продукцію виключно українською мовою. Це гарантуватиме, що кожен споживач зможе легко прочитати та зрозуміти, що саме він купує в магазині.

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Крім того, відомості на етикетці мають максимально точно відповідати фактичному складу харчового продукту чи корму. Це означає, що компаніям доведеться детально розписувати рецептуру, вказувати точну харчову цінність та обов’язково попереджати про наявність будь-яких алергенів.

Ще одна важлива зміна стосується підприємств, які були змушені переїхати через активні бойові дії. Відтепер релоковані виробники більше не зможуть використовувати для фасування своїх товарів залишки пакувальних матеріалів, що належали іншим компаніям.

Чому уряд скасував спрощення

Тимчасові норми були запроваджені постановами Кабінету міністрів ще 2022 року для забезпечення безперебійного постачання їжі. Тоді це рішення було критично необхідним, щоб не допустити масштабного дефіциту товарів і підтримати підприємців в умовах зруйнованої логістики та гострої нестачі сировини.

«Зараз ринок адаптувався, виробничі процеси та ланцюги постачання стабілізувалися, тому Україна повертається до повноцінних правил маркування», — пояснив заступник міністра економіки Денис Башлик.

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Що робитимуть із уже випущеними товарами

Зміна правил часто викликає занепокоєння як у підприємців, так і у звичайних покупців, які бояться різкого зникнення улюблених продуктів з полиць. Проте в профільному міністерстві заспокоїли громадян і представників бізнесу, розробивши абсолютно чіткий механізм перехідного періоду.

Уряд офіційно дозволив не вилучати з продажу ті товари, які вже були випущені на ринок за час дії спрощених норм. Усі такі харчові продукти та корми для тварин цілком легально залишатимуться в обігу та продаватимуться на прилавках супермаркетів.

Їхня реалізація буде дозволена рівно доти, доки не закінчиться офіційний строк їхньої придатності, вказаний на старому пакованні. Це розумне рішення дозволить уникнути колосальних фінансових збитків для ритейлерів та запобігти безглуздому знищенню цілком якісної їжі.

Таким чином, українські споживачі протягом певного часу ще зустрічатимуть товари зі спрощеним маркуванням. Однак згодом їх повністю витіснять нові партії продуктів, етикетки яких відповідатимуть усім стандартам українського законодавства.

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Нагадаємо, Україна цього року ризикує втратити майже 300 тисяч тонн молока через скорочення поголів’я корів і тривале падіння виробництва. Експерти попереджають, що за таких умов на полицях магазинів може ставати менше української молочної продукції, а її місце поступово займатиме імпорт.

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