Конец временным правилам: что изменится на этикетках продуктов с 1 октября

Правительство ужесточает требования к маркировке пищевых продуктов / © unsplash.com

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С 1 октября в Украине прекращают действовать временные упрощенные правила маркировки пищевых продуктов , введенных в начале полномасштабного вторжения. Производители и импортеры снова будут обязаны соблюдать полные и строгие требования по нанесению информации на упаковку своей продукции. Все сведения о товаре должны быть исчерпывающими, соответствовать фактическому составу и печататься на государственном языке.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Министерство экономики Украины.

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Какие требования возвращаются для бизнеса

Когда изменения вступят в силу, все без исключения производители и официальные импортеры должны указывать обязательную информацию о своей продукции исключительно на украинском языке. Это гарантирует, что каждый потребитель сможет легко прочесть и понять, что именно он покупает в магазине.

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Кроме того, сведения на этикетке должны максимально точно соответствовать фактическому составу пищевого продукта или корма. Это значит, что компаниям придется подробно расписывать рецептуру, указывать точную пищевую ценность и обязательно предупреждать о наличии аллергенов.

Еще одно важное изменение касается предприятий, вынужденных переехать из-за активных боевых действий. Теперь релокированные производители больше не смогут использовать для фасовки своих товаров остатки упаковочных материалов, принадлежавших другим компаниям.

Почему правительство отменило упрощение

Временные нормы были введены постановлениями Кабинета министров еще в 2022 году для обеспечения бесперебойной поставки пищи. Тогда это решение было критически необходимо, чтобы не допустить масштабного дефицита товаров и поддержать предпринимателей в условиях разрушенной логистики и острой нехватки сырья.

"Сейчас рынок адаптировался, производственные процессы и цепи поставок стабилизировались, поэтому Украина возвращается к полноценным правилам маркировки", - пояснил замминистра экономики Денис Башлык.

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Что делать с уже выпущенными товарами

Смена правил часто вызывает беспокойство как у предпринимателей, так и у обычных покупателей, которые боятся резкого исчезновения любимых продуктов с полок. Однако в профильном министерстве успокоили граждан и представителей бизнеса, разработав абсолютно четкий механизм переходного периода.

Правительство официально разрешило не изымать из продажи те товары, которые уже были выпущены на рынок за время упрощенных норм. Все такие пищевые продукты и корма для животных будут легально оставаться в обращении и продаваться на прилавках супермаркетов.

Их реализация будет разрешена ровно до тех пор, пока не истечет официальный срок их годности, указанный на старой упаковке. Это разумное решение позволит избежать колоссального финансового ущерба для ритейлеров и предотвратить бессмысленное уничтожение вполне качественной пищи.

Таким образом, украинские потребители в течение определенного времени еще будут встречать товары с упрощенной маркировкой. Однако впоследствии их полностью вытеснят новые партии продуктов, этикетки которых будут соответствовать всем стандартам украинского законодательства.

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Напомним, Украина в этом году рискует потерять почти 300 тысяч тонн молока из-за сокращения поголовья коров и продолжительного падения производства. Эксперты предупреждают, что в таких условиях на полках магазинов может становиться меньше украинской молочной продукции, а ее место будет постепенно занимать импорт.

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