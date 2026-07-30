Украина получила еще 3,47 млрд евро от ЕС — куда направят средства

Евросоюз открыл путь к выделению Украине еще более 8 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan / © УНИАН

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Украина получила 3,47 млрд евро транша от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных потребностей.

Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий.

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В 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для Украины.

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«По состоянию на сегодняшний день привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на оборонные», — уточнил он.

«Европейский Союз последовательно подтверждает готовность поддерживать обороноспособность Украины конкретными финансовыми решениями. Вырученные средства позволят непрерывно финансировать наиболее насущные потребности Сил обороны. Благодарен ЕС за своевременную и системную поддержку», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает более 50 миллиардов евро стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

С момента вступления этой программы в силу было предоставлено 6 миллиардов евро путем переходного финансирования, 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования и семь траншей на общую сумму примерно 21,6 миллиарда евро.

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Украина подписала и ратифицировала соглашение о получении Ukraine Support Loan в конце мая. Это кредитный инструмент Европейского Союза в объеме до 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026-2027 годы. 60 миллиардов из этой суммы, как предполагается, будут направлены на оборонные нужды Украины.

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