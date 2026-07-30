«Россияне смеются»: польский генерал жестко прошелся по военным и властям через ракету РФ

Ракета в Польше / © Associated Press

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Бывший заместитель начальника Генерального штаба польской армии Леон Коморницкий подверг жесткой критике власти и военных за отсутствие надлежащей реакции относительно российской ракеты, которая пролетела 100 км над страной НАТО, а противовоздушная оборона не сбила ее.

Такое заявление польский генерал сделал в комментарии OBOZ.UA.

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Он высмеял польских военных, не сумевших идентифицировать воздушный объект. По его словам, это было очевидно, что это российская ракета X-101.

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«Это воронка позора для польской армии. Воронка позора. Армия снова не выполнила свою миссию. Важны не разговоры, объяснения, оправдания и поиски чего-нибудь. Они видели, они не видели, не идентифицированы. Объект, ракета X-101, это очевидно», — сказал он.

Он считает, что подобное поведение властей поставило страну перед международным сообществом в «смешную ситуацию».

«Украинская сторона также сообщила об этом, поставив нас в несколько смешную ситуацию. Потому что мы затруднились ответить на вопрос: что это за объект. Что это за объект, средство воздушного приступа? Теперь оказывается, что мы не сбиваем ракету, потому что она упала слишком рано», — отметил генерал.

Кроме того, он подверг критике объяснения со стороны властей.

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«Политикам лучше не оправдывать военных, когда они говорят такую чушь. Потому что это чушь. Россияне просто смеются и качают головами. Не говоря уже об украинцах. Ибо они тоже думают, что мы готовы к войне. Той, что произошла в битве под Лундвальдом», — сказал Коморницкий.

Российская ракета в Польше — что известно

Напомним, во время массированной атаки России по Украине одна из ракет нарушила воздушное пространство соседней Польши и упала в Люблинском воеводстве. Премьер Дональд Туск, комментируя вторжение российской ракеты, заявил, что целью, вероятно, была не Польша.

В армии объяснили, почему не сбили ракету сразу. Оперативное командование Вооруженных сил Польши подчеркнуло, что если бы ракета продолжила полет, то было бы принято решение сбить ее. По данным СМИ, ракета пролетела над воздушным пространством страны НАТО 100 км, когда упала самостоятельно посреди поля.

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