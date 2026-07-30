«Росіяни сміються»: польський генерал жорстко пройшовся по військових та владі через ракету РФ

Ракета у Польщі / © Associated Press

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Колишній заступник начальника Генерального штабу польської армії Леон Коморницький жорстко розкритикував владу та військових за відсутність належної реакції щодо російської ракети, яка пролетіла 100 км над країною НАТО, а протиповітряна оборона не збила її.

Таку заяву польський генерал зробив у коментарі для OBOZ.UA.

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Він висміяв польських військових, які не змогли ідентифікувати повітряний об’єкт. За його словами, це було очевидно, що це російська ракета X-101

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«Це воронка ганьби для польської армії. Воронка ганьби. Армія знову не виконала свою місію. Важливі не розмови, пояснення, виправдання та пошуки чогось. Вони бачили, вони не бачили, не ідентифіковано. Об’єкт, ракета, яка X-101, це очевидно», — сказав він.

Він вважає, що подібна поведінка влади поставила країну перед міжнародною спільнотою у «смішну ситуацію».

«Українська сторона також повідомила про це, поставивши нас у дещо смішну ситуацію. Бо ми не змогли відповісти на запитання: що це за об’єкт. Що це за об’єкт, засіб повітряного нападу? Тепер виявляється, що ми не збиваємо ракету, бо вона впала занадто рано», — зазначив генерал.

Окрім того, він розкритикував пояснення з боку влади.

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«Політикам краще не виправдовувати військових, коли вони говорять таку нісенітницю. Бо це нісенітниця. Росіяни просто сміються та хитають головами. Не кажучи вже про українців. Бо вони також думають, що ми готові до війни. Тієї, що сталася в битві під Лундвальдом», — сказав Коморницький.

Російська ракета у Польщі — що відомо

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по Україна одна із ракет порушила повітряний простір сусідньої Польщі та впала у Люблінському воєводстві. Прем’єр Дональд Туск, коментуючи вторгнення російської ракети, заявив, що ціллю, ймовірно, була не Польща.

В армії пояснили, чому не збили ракету одразу. Оперативне командування Збройних сил Польщі наголосило, що якби ракета продовжила політ, то було б ухвалено рішення її збити. За даними ЗМІ, ракета пролетіла над повітряним простором країни НАТО 100 км, коли впала самостійно посеред поля.

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