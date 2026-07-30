Російська ракета перетнула кордон Польщі: НАТО зробило першу заяву

Прапор НАТО. / © Reuters

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Під час атаки на Україну ракета залетіла до сусідньої Польщі. На території країни у повітря підняли два винищувачі НАТО. Наразі Альянс тримає тісний контакт з польською владою щодо порушення повітряного простору.

Про це повідомив, речник Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Мартін О’Доннелл, пише Wiadomości WP.

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«У відповідь на російську ракету, тип якої наразі залишається невідомий, що порушила повітряний простір Польщі, а згодом впала на польській території — це одна з багатьох ракет, випущених Росією по Україні минулої ночі — НАТО та Польща задіяли свої засоби протиповітряної та наземної оборони», — наголоси він.

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За словами О’Доннелла, у повітря злетіли два винищувачі НАТО: польські F-16, літак-заправник Airbus A330 багатоцільової транспортної групи, літак раннього повітряного радіолокаційного спостереження Saab 340 та гелікоптер Мі-24.

Зазначається, що верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Г. Гринкевич заявив, що Альянс продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту території НАТО.

Нагадаємо, перші заяви на інцидент з ракетою у Польщі зробили у Європі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ця подія є черговим свідченням загрози, яку російські атаки становлять для Європейського Союзу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що дії Росії становлять «загрозу безпеці всієї Європи». Російська агресія, наголосив він, не обмежується лише Україною і має наслідки для всього європейського континенту.

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