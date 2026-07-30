Зеленський після наради з Драпатим оголосив про зміни в ЗСУ: що чекає на воїнів

Зеленський анонсував зміни у ЗСУ / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду за участі військового керівництва — Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси. Після зустрічі стало відомо про зміни у ЗСУ. Зокрема, Генштаб підготує зміни, які дозволять краще оцінювати обстановку на першій лінії фронту та оперативніше реагувати на її зміни.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський оголосив про зміни у ЗСУ: чого вони стосуватимуться

Ключовим питанням наради стала протидія новій тактиці російських ударів балістичними ракетами. За результатами зустрічі визначили виклики та рішення, технологічні кроки й асиметричні заходи, які посилять захист українського неба.

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Також президент заслухав доповіді про ситуацію у Костянтинівці та Словʼянську, а також про те, що відбувається з українським експортним коридором і який план надалі.

«Вдячний усім воїнам та підрозділам, які залучені до виконання нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну», — пише Зеленський.

Зеленський разом з вищим військовим керівництвом оновив список подальших цілей для далекобійних ударів, зокрема, по тимчасово окупованому Криму.

«Доручив Головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону. Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із нашими партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО», — додав Зеленський.

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Зміни для ЗСУ

Окремо за результатами зустрічі Зеленський виділив зміни, які готують для ЗСУ. За його словами, Генеральний штаб наразі розробляє систему, яка дозволить швидко отримувати дані з першої лінії фронту та оперативно реагувати на всі зміни.

Також це відкриє більше можливостей для бойових бригад, які реагують на російських штурмовиків.

«Дякую всім підрозділам, які реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво. Слава Україні!».

Який стан українського війська дістався Драпатому

Нагадаємо, офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ та засновник батальйону «Шершні Довбуша» Андрій Оністрат заявив, що новопризначений головнокомандувач Михайло Драпатий отримує армію у складному стані.

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За його словами, ситуація на фронті напружена, військові виснажені, а «вікно можливостей» для активних далекобійних ударів невдовзі може закритися.

Водночас Оністрат зазначив, що серед молодих офіцерів, які отримали звання під час повномасштабної війни, це призначення сприйняли переважно позитивно й навіть зі святковим настроєм.

Військові пов’язують із Михайлом Драпатим надії на зміни в підходах до управління армією. Також офіцер підтвердив, що така зміна керівництва може вплинути на його власне рішення щодо подальшої служби в ЗСУ.

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