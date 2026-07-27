Зеленський пояснив гучні кадрові зміни в оборонному секторі: що стало головною причиною

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський пояснив кадрові перестановки в оборонному секторі проблемами у співпраці між Міністерством оборони та військовим командуванням.

Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.

За словами глави держави, між керівником оборонного відомства та командувачем армії протягом кількох місяців існували труднощі у роботі та діалозі. Водночас ключові завдання під час війни неможливо ефективно розв’язувати без узгоджених дій обох структур.

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Зеленський наголосив, що кадрові рішення також були необхідні для підготовки України до складного зимового періоду. Президент зауважив, що ситуація залежатиме як від дій української влади, так і від підтримки міжнародних партнерів.

Саме тому, за його словами, Україні був потрібен прем’єр-міністр, який добре розуміється на енергетичних питаннях і зосередиться на можливих викликах для енергосистеми.

Зеленський висловився про мобілізацію

Окремою проблемою президент назвав мобілізацію. Він заявив про необхідність нового підходу та певних змін, які водночас не обов’язково мають бути швидкими чи радикальними.

Для ухвалення відповідних рішень, наголосив Зеленський, потрібна єдина позиція Міністерства оборони та командування Збройних сил.

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Президент також звернув увагу на нестачу засобів протибалістичної оборони. На його думку, відповідальні за захист неба структури мають перебувати в постійному контакті, а не представляти главі держави різні позиції окремо.

«Вони повинні зустрічатися щогодини, доки наше небо не буде закрите», — наголосив Зеленський.

Відставка Федорова — що відомо

Михайло Федоров майже сім років пропрацював у Кабміні, спершу як міністр цифрової трансформації, а останні пів року — як міністр оборони. 15 липня він подав у відставку.

На брифінгу вже після відставки Федоров доволі жорстко розкритикував Сирського та визнав, що виступав за його звільнення.

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«Сирський не готовий дивитися в очі й говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, думати, що хтось замовив якусь кампанію. Замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну», — заявив він.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.

«Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно», — сказав глава держави.

Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

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У багатьох містах України тривають мітинги на підтримку Федорова.

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