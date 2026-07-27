Ростов атакували безпілотники: у місті гриміли вибухи, повідомляють про "прильоти" в порту (відео)

Атака на Ростов / © із соцмереж

Реклама

У російському Ростові-на-Дону в ніч проти понеділка, 27 липня, повідомили про атаку безпілотників. У різних районах міста було чутно гучні вибухи.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри польоту дронів і моментів ударів. Очевидці заявляють про кілька «прильотів» та потужні звуки, від яких у будинках тремтіли вікна.

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

За попередньою інформацією, однією з цілей атаки могла стати залізнична інфраструктура Ростова. Також у Мережі повідомляють про вибухи та можливі влучання на території місцевого порту.

Реклама

Офіційної інформації про масштаби руйнувань, пожежі або постраждалих наразі немає. Російська влада наслідки атаки поки не коментувала.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Бєлгород масовано атакували дрони: спалахнули квартири та авто, зникли світло і вода

Новини партнерів