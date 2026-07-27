- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Ростов атакували безпілотники: у місті гриміли вибухи, повідомляють про "прильоти" в порту (відео)
У Ростові-на-Дону пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників і можливі влучання по залізничній та портовій інфраструктурі.
У російському Ростові-на-Дону в ніч проти понеділка, 27 липня, повідомили про атаку безпілотників. У різних районах міста було чутно гучні вибухи.
Місцеві Telegram-канали публікують кадри польоту дронів і моментів ударів. Очевидці заявляють про кілька «прильотів» та потужні звуки, від яких у будинках тремтіли вікна.
За попередньою інформацією, однією з цілей атаки могла стати залізнична інфраструктура Ростова. Також у Мережі повідомляють про вибухи та можливі влучання на території місцевого порту.
Офіційної інформації про масштаби руйнувань, пожежі або постраждалих наразі немає. Російська влада наслідки атаки поки не коментувала.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Бєлгород масовано атакували дрони: спалахнули квартири та авто, зникли світло і вода