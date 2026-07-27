Атака на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Російські війська атакували Запоріжжя та Дніпро. В обох містах зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

У Запоріжжі російський безпілотник пошкодив квартиру в багатоповерховому житловому будинку. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя і Дніпро: є поранені, пошкоджені будинки та автівки (фото) (7 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Унаслідок атаки поранень дістали двоє людей — 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

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На жаль, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок у обласному центрі та убила 67-річного чоловіка.

Під завалами можуть знаходитися ще люди.

Також ворог атакував Дніпро. За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, на території приватного домоволодіння виникла пожежа.

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Вибуховою хвилею вибило вікна у кількох багатоповерхових будинках. Також пошкоджено автомобілі та магазин.

Інформацію щодо можливих постраждалих у Дніпрі уточнюють.

Нагадаємо, що раніше удар по Чернігову забрав життя двох людей: рятувальники завершили ліквідацію наслідків кривавої російської атаки

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