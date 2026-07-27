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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Бєлгород масовано атакували дрони: спалахнули квартири та авто, зникли світло і вода (фото, відео)

Після ударів у місті виникли масштабні пожежі, пошкоджено житлові будинки та понад 15 автомобілів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Бєлгород

Атака на Бєлгород / © із соцмереж

Після опівночі російський Бєлгород опинився під масованою атакою безпілотників. У місті пролунала серія вибухів, після яких виникли пожежі та зникли світло і вода в окремих районах.

За даними оперативного штабу Бєлгородської області, внаслідок атаки постраждали 12 людей.

© із соцмереж

© із соцмереж

Після ударів спалахнули кілька квартир у багатоповерховому будинку, а також понад 15 припаркованих автомобілів.

Крім того, пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків. Один приватний будинок частково зруйновано.

Також повідомлялося про перебої з електроенергією та водопостачанням у деяких районах міста. Масштаби пошкоджень комунальної інфраструктури наразі уточнюються.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

Спочатку в Мережі з’явилася інформація, що один із безпілотників міг атакувати місце розташування управління ФСБ. Водночас один із місцевих опозиційних ресурсів спростував ці повідомлення.

Натомість, за попередніми даними, внаслідок атаки міг постраждати музей управління внутрішніх справ Бєлгородської області. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Раніше повідомлялося про те, що у Бєлгороді зникло світло: росЗМІ пишуть про можливу атаку на ТЕЦ

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
36
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