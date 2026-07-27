Костянтинівка перетворилася на суцільну "сіру зону": військовий оглядач розкрив, що відбувається в місті

Костянтинівка / © Associated Press

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На Костянтинівському напрямку тривають надзвичайно важкі бої. Російські окупанти продовжують просочуватися до різних частин міста, через що надійного контролю над Костянтинівкою наразі не має жодна зі сторін.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, українські захисники залучили всі доступні сили для відбиття штурмів, однак противник має значну чисельну перевагу.

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«Місто можна в цілому позначити як одну велику сіру зону, бо наші позиції є і на півдні міста, а ворожі — на півночі. В цілому Костянтинівку надійно ніхто не контролює», — зазначив оглядач.

Окупанти створили логістичний хаб

Мирошников стверджує, що окупований Бересток росіяни поступово перетворили на логістичний хаб. Там загарбники накопичують сили, після чого намагаються прориватися до західної та південно-західної частин Костянтинівки.

У цьому ж районі працюють російські оператори безпілотників, які розміщуються на невеликій відстані від лінії бойового зіткнення.

Завдяки цьому час підльоту ворожих дронів до Костянтинівки може становити лише дві-чотири хвилини. Українським безпілотникам, за словами оглядача, іноді потрібно до семи хвилин через більшу віддаленість операторів від передової.

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Таке розташування призводить до значних втрат серед російських операторів БпЛА, однак дозволяє окупантам швидше реагувати на ситуацію на полі бою.

Росіяни атакують на всьому напрямку

Військовий оглядач наголосив, що на Костянтинівському напрямку практично не залишилося ділянок, де російська армія не проводила б інтенсивних атак.

Окупанти намагаються наступати одночасно з флангів і безпосередньо на місто. На думку Мирошникова, Росія прагне якнайшвидше створити умови для масштабного штурму Костянтинівки, однак поки що не змогла остаточно сформувати необхідні для цього передумови.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки на Донеччині. У ЗСУ спростували цю інформацію, назвавши її черговим фейком.

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До слова, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна про нібито захоплення Костянтинівки. Він зазначив, що якщо місто під контролем РФ, то Путін не матиме проблем зустрітися там з ним для дипломатичного врегулювання.

Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, російські підрозділи перебувають приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. Найближчий до обласного центру — Оріхівський напрямок.

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