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Напад на ЛГБТКІ+ прайд у Берліні: поліція застрелила головного підозрюваного
Чоловіка розшукували після того, як автомобіль в’їхав у натовп учасників Christopher Street Day.
Поліція Берліна застрелила головного підозрюваного у нападі на учасників ЛГБТКІ+ прайду Christopher Street Day.
Про це пише DW
За даними правоохоронців, чоловіка було смертельно поранено ввечері у неділю, 26 липня, під час поліцейської операції. Деталі спецоперації поки що не розголошують.
Напад стався у суботу, 25 липня. Автомобіль в’їхав у натовп людей, які перебували на фестивалі Christopher Street Day у Берліні.
Одна людина загинула на місці, щонайменше 29 осіб дістали поранення. Німецькі правоохоронці кваліфікували подію як ісламістський терористичний напад.
Після трагедії у Німеччині посилилися заклики забезпечити кращий захист представників ЛГБТКІ+ спільноти та масових заходів.
Нагадаємо, що окупанти влаштували терор представникам ЛГБТКІ+спільноти