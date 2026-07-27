Напад на ЛГБТКІ+ прайд у Берліні: поліція застрелила головного підозрюваного

ЛГБТКІ+ / © Unsplash

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Поліція Берліна застрелила головного підозрюваного у нападі на учасників ЛГБТКІ+ прайду Christopher Street Day.

Про це пише DW

За даними правоохоронців, чоловіка було смертельно поранено ввечері у неділю, 26 липня, під час поліцейської операції. Деталі спецоперації поки що не розголошують.

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Напад стався у суботу, 25 липня. Автомобіль в’їхав у натовп людей, які перебували на фестивалі Christopher Street Day у Берліні.

Одна людина загинула на місці, щонайменше 29 осіб дістали поранення. Німецькі правоохоронці кваліфікували подію як ісламістський терористичний напад.

Після трагедії у Німеччині посилилися заклики забезпечити кращий захист представників ЛГБТКІ+ спільноти та масових заходів.

Нагадаємо, що окупанти влаштували терор представникам ЛГБТКІ+спільноти

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