ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Напад на ЛГБТКІ+ прайд у Берліні: поліція застрелила головного підозрюваного

Чоловіка розшукували після того, як автомобіль в’їхав у натовп учасників Christopher Street Day.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
ЛГБТКІ+

ЛГБТКІ+ / © Unsplash

Поліція Берліна застрелила головного підозрюваного у нападі на учасників ЛГБТКІ+ прайду Christopher Street Day.

Про це пише DW

За даними правоохоронців, чоловіка було смертельно поранено ввечері у неділю, 26 липня, під час поліцейської операції. Деталі спецоперації поки що не розголошують.

Напад стався у суботу, 25 липня. Автомобіль в’їхав у натовп людей, які перебували на фестивалі Christopher Street Day у Берліні.

Одна людина загинула на місці, щонайменше 29 осіб дістали поранення. Німецькі правоохоронці кваліфікували подію як ісламістський терористичний напад.

Після трагедії у Німеччині посилилися заклики забезпечити кращий захист представників ЛГБТКІ+ спільноти та масових заходів.

Нагадаємо, що окупанти влаштували терор представникам ЛГБТКІ+спільноти

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
69
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie