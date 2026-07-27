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Нападение на ЛГБТКИ+ прайд в Берлине: полиция застрелила главного подозреваемого
Мужчину разыскивали после того, как автомобиль въехал в толпу участников Christopher Street Day.
Полиция Берлина застрелила главного подозреваемого в нападении на участников ЛГБТКИ+ прайда Christopher Street Day.
Об этом пишет DW
По данным правоохранителей, мужчина был смертельно ранен вечером в воскресенье, 26 июля, во время полицейской операции. Детали спецоперации пока не разглашаются.
Нападение произошло в субботу, 25 июля. Автомобиль въехал в толпу людей, находившихся на фестивале Christopher Street Day в Берлине.
Один человек погиб на месте, по меньшей мере 29 человек получили ранения. Немецкие правоохранители квалифицировали событие как исламистское террористическое нападение.
После трагедии в Германии усилились призывы обеспечить лучшую защиту представителей ЛГБТКИ+ сообщества и массовых мероприятий.
Напомним, что кафиры устроили террор представителям ЛГБТКИ+сообщества