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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Нападение на ЛГБТКИ+ прайд в Берлине: полиция застрелила главного подозреваемого

Мужчину разыскивали после того, как автомобиль въехал в толпу участников Christopher Street Day.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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ЛГБТКИ+

ЛГБТКИ+ / © Unsplash

Полиция Берлина застрелила главного подозреваемого в нападении на участников ЛГБТКИ+ прайда Christopher Street Day.

Об этом пишет DW

По данным правоохранителей, мужчина был смертельно ранен вечером в воскресенье, 26 июля, во время полицейской операции. Детали спецоперации пока не разглашаются.

Нападение произошло в субботу, 25 июля. Автомобиль въехал в толпу людей, находившихся на фестивале Christopher Street Day в Берлине.

Один человек погиб на месте, по меньшей мере 29 человек получили ранения. Немецкие правоохранители квалифицировали событие как исламистское террористическое нападение.

После трагедии в Германии усилились призывы обеспечить лучшую защиту представителей ЛГБТКИ+ сообщества и массовых мероприятий.

Напомним, что кафиры устроили террор представителям ЛГБТКИ+сообщества

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Дата публикации
Количество просмотров
30
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