Украину накроют грозы и сильные ливни: где погода резко испортится

Возможны грозы. / © unsplash.com

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Часть регионов Украины в воскресенье, 26 июля, покроют сильные дожди и грозы. Впрочем, местами пригреет до +29°.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях местами в Приазовье и Крыму будут кратковременные дожди и грозы. В Луганской и Донецкой областях — значительные дожди. На остальной территории страны осадков не прогнозируют.

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Температура воздуха днем от +24° до +29°. В восточных областях воздух прогреется до 25° тепла. В Карпатах днем будет гораздо прохладнее — от 17 ° до 22 ° тепла.

Прогноз погоды в Украине 26 июля. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На протяжении дня в Киеве и области переменная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве днем столбики термометров покажут 26-28° тепла. В Киевской области температура воздуха составит +24-29°.

Как сообщалось, огненный шторм охватил Европу. Аномальная жара и засуха спровоцировали масштабные лесные пожары в нескольких странах. Из-за быстрого распространения огня власти Франции, Италии и Испании вынуждены проводить массовые эвакуации, чтобы спасти сотни тысяч местных жителей и туристов.

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