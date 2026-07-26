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- Украина
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Украину накроют грозы и сильные ливни: где погода резко испортится
Похолодание уже досталось части Украины.
Часть регионов Украины в воскресенье, 26 июля, покроют сильные дожди и грозы. Впрочем, местами пригреет до +29°.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях местами в Приазовье и Крыму будут кратковременные дожди и грозы. В Луганской и Донецкой областях — значительные дожди. На остальной территории страны осадков не прогнозируют.
Температура воздуха днем от +24° до +29°. В восточных областях воздух прогреется до 25° тепла. В Карпатах днем будет гораздо прохладнее — от 17 ° до 22 ° тепла.
Погода в Киеве
На протяжении дня в Киеве и области переменная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве днем столбики термометров покажут 26-28° тепла. В Киевской области температура воздуха составит +24-29°.
Как сообщалось, огненный шторм охватил Европу. Аномальная жара и засуха спровоцировали масштабные лесные пожары в нескольких странах. Из-за быстрого распространения огня власти Франции, Италии и Испании вынуждены проводить массовые эвакуации, чтобы спасти сотни тысяч местных жителей и туристов.