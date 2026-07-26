Магнитная буря 26 июля: чего ждать от активности Солнца

Магнитная буря / © Associated Press

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В воскресенье, 26 июля, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря зеленого уровня – с К-индексом 2.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

На днях скорость солнечного ветра была несколько повышена из-за эффектов корональных дыр, но она постепенно начала снижаться.

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Сегодняшние геомагнитные условия будут спокойны. Впрочем, вероятность некоторых активных периодов остается – пока солнечный ветер будет оставаться выше фонового уровня.

Магнитная буря 26 июля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за мощных вспышек и выбросов плазмы на Солнце. Когда поток заряженных частиц достигает планеты, он взаимодействует с ее магнитным полем и может повлечь за собой различные последствия.

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