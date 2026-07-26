Дочь старейшей роженицы Украины Подвербная эмоционально отреагировала на роды 62-летней киевлянки

Дочь самой старшей роженицы Украины отреагировала на то, что 62-летняя киевлянка родила ребенка / © ТСН

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После того, как стало известно о незаурядной истории, о том, что в Киеве некоторое время назад 62-летняя женщина родила своего первого ребенка, на эту новость отреагировала 15-летняя дочь старейшей роженицы Украины Анна Подвербная. В ее окружении в шутку по-доброму ответили, что девушка, несмотря на свой возраст, является своеобразным экспертом в этом вопросе.

Напомним, 15 лет назад Аня Подвербная родилась у 65-летней жительницы Чернигова Валентины Подвербной. Последняя, как известно, дожила до 80 лет и умерла в результате состояния здоровья.

Теперь, как оказалось, Аня Подвербная, которая воспитывается опекуншей Еленой Ятченко, говорит, что ей было бы очень интересно познакомиться с женщиной, которая родила мальчика в возрасте 62 года — об этой позиции Подвербной в комментарии для ТСН.ua сообщила черниговская общественная деятель Оксана Туник-Фриз.

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«Аня сказала о следующем: «Во-первых, это хорошо, что человек решился на этот шаг. Таких случаев очень мало. Тем более даже после 50 лет. Так что я более чем рада за эту семью. И рада, что, наверное, у них все хорошо», - сообщила нам Оксана Туник-Фриз.

Кроме того, Оксана Туник-Фриз передала следующие слова Анны Подвербной: «Конечно, мне бы хотелось, честно говоря, увидеть их и познакомиться. Желаю мудрости маме, это точно, потому что в возрасте сложнее воспитывать детей, чем воспитывать детей, когда ты молод. Пусть везет их семье, везет этому мальчику. И маме тоже. Я рада за них».

О том, что киевлянка родила в возрасте 62 года, рассказал в соцсети врач-репродуктолог Олег Берестовой. Сейчас мальчику этой роженицы уже два года. Скриншот из видео Олега Берестового.

Как стало известно, сейчас, после окончания школы, Аня Подвербная старательно готовится к поступлению в музыкальный колледж и сдает вступительные экзамены.

«Аня уже сдала первый из двух экзаменов, достаточно успешно. Надеемся, что она станет студенткой», — говорят в окружении Подвербной.

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Через 4 месяца, в ноябре, исполнится год, как в Чернигове умерла ее мать Валентина Подвербная. Она, как известно, до последнего пыталась в судебном порядке вернуть себе дочь, но решения были не в ее пользу.

Семья Подвербных: что известно о них

Об Ане Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Григорьевна родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023-го, когда Подвербной-младшей было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле 2023-го девочка опубликовала в соцсетях ряд постов, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней — царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры.

Сразу после этого в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и доставлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр. Валентина Подвербная неоднократно рассказывала, что пыталась вернуть ребенка, но решение суда было не в ее пользу. Ребенка она воспитывала сама — в интервью для ТСН.ua она рассказывала, что личная жизнь не сложилась — в 21-летнем возрасте она была замужем, но рассталась с мужем, поскольку «не видела в замужестве смысла».

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На дорогостоящую процедуру искусственного оплодотворения Валентина Подвербная откладывала деньги продолжительное время — экономила с небольшой пенсии и перепродавала консервы.

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