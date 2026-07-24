Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 25-26 июля

Гороскоп / © Credits

Реклама

Субботу, 25 июля, звезды рекомендуют провести в кругу своей семьи — с родными и близкими, на общение с которыми нам — по причине тотальной занятости — чаще всего не хватает времени в будни. Летний день благоприятен для поездок на природу, пикников, посещения культурных мероприятий — театров, концертов, выставок.

Также в этот день можно и нужно дарить родным и друзьям подарки, о которых они давно мечтают. Для этого совершенно не обязательно искать особый повод, да и дорогими они быть не должны — это как раз тот случай, когда оказанное внимание гораздо важнее стоимости.

Время не подходит для домашних дел, которыми мы так любим заниматься в выходные, и отправляться в путешествия — они, скорее всего, окажутся неудачными.

Реклама

Воскресенье, 26 июля, — день, когда в нашу жизнь входит прошлое, возвращая в нее события и людей, которых мы считали давно и благополучно забытыми. Чаще всего, в такое время нам предстоит исправить совершенные ранее ошибки и усвоить урок, которые нам решила преподнести сама судьба, но на этот раз важным моментом может стать общение с людьми, которых мы давно не видели.

Велика вероятность того, что прерванные когда-то отношения, перейдя на новый уровень, получат шанс на возобновление — не стоит от него отказываться. Кому повезет в такое — во всех отношениях приятное — время?

Близнецы

Близнецы могут получить предложение профессионального свойства, от которого они не только не смогут, но и не захотят отказаться. Несмотря на его неофициальный характер, а иного в выходные и быть не может, оно будет настолько серьезным, что предстаивтелям знака необходимо тщательно над ним подумать и — принять правильное решение, которое, разумеется, окажется положительным.

Новое место работы обещает не только профессиональные перспективы, но и значительную выгоду, что играет для них гораздо более серьезную роль.

Реклама

Рак

Ракам, которые проведут время в компании родных и близких, удастся не только отдохнуть душой, что в наше время уже немало, но и получить важные сведения, которые помогут им сориентироваться в сложившейся в их жизни ситуации.

Окажется, что кто-то из близких обладает ценной для представителей знака информацией, которой он с ними и поделится. Останется только правильно распорядиться новыми знаниями, применив их в необходимой сфере своей жизни: таким образом удастся улучшить свою жизнь по всем направлениям.

Козерог

Козерогам предстоит встреча с человеком, которого они давно не видели. Отношения с ним представителей знака могли связывать самые разные — от деловых и профессиональных до личных и романтических, но смысл их общения на этот раз будет состоять в том, чтобы решить вопросы, которые остались между ними неурегулированными.

Обе стороны получат прекрасную возможность избавиться от груза былых ошибок и начать отношения — а с ними и жизнь — с нового, чистого листа, главное — впредь таких промахов не совершать.

Реклама

Читайте также:

Новости партнеров