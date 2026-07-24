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Меган Маркл в черном купальнике отдыхала на пляже с семьей
Меган Маркл поделилась редкими кадрами из своего отпуска с семьей.
Герцогиня Сассекская и принц Гарри вместе с детьми принцем Арчи и принцессой Лилибет провели время в Европе, наслаждаясь летними каникулами.
На одном из фото, которое опубликовала Меган, она запечатлена в черном слитном купальнике и обута в черные кроссовки на пляже. Также у нее на голове бейсболка и солнцезащитные очки на лице.
Принц Гарри запечатлен ближе к воде, он одет в шорты и наслаждается временем, проведенным с их детьми Арчи и Лили на пляже. Меган же не рискнула идти в воду, где были большие волны.
Меган Маркл иногда любит делиться кадрами из своей повседневной жизни, и особенно, герцогиня любит пляж и все, что с ним связано. Фото в купальнике публика также видит у Меган крайне редко.
Напомним, ранее мы показывали пляжные образы принцессы Дианы в купальниках.