Меган Маркл в черном купальнике отдыхала на пляже с семьей

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская и принц Гарри вместе с детьми принцем Арчи и принцессой Лилибет провели время в Европе, наслаждаясь летними каникулами.

На одном из фото, которое опубликовала Меган, она запечатлена в черном слитном купальнике и обута в черные кроссовки на пляже. Также у нее на голове бейсболка и солнцезащитные очки на лице.

Принц Гарри с детьми и Меган Маркл на пляже / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри запечатлен ближе к воде, он одет в шорты и наслаждается временем, проведенным с их детьми Арчи и Лили на пляже. Меган же не рискнула идти в воду, где были большие волны.

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Меган Маркл иногда любит делиться кадрами из своей повседневной жизни, и особенно, герцогиня любит пляж и все, что с ним связано. Фото в купальнике публика также видит у Меган крайне редко.

Напомним, ранее мы показывали пляжные образы принцессы Дианы в купальниках.

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