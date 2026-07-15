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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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122
Время на прочтение
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Меган Маркл получила наминацию на престижную премию

Меган Маркл отпраздновала свою первую в истории номинацию на премию «Эмми» за шоу «С любовью, Меган».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Сериал герцогини Сассекской на Netflix под названием «С любовью, Меган» был объявлен номинантом на премию “Эмми” во вторник, 14 июля.

А сегодня Меган, поделившись новостью в своем Instagram, выразила благодарность команде, работавшей над шоу.

«Огромные поздравления замечательной съемочной группе, продюсерам и всей команде, работавшей над сериалом „ С любовью, Меган» на @netflix», — написала она рядом с постером сериала. «Мы номинированы на премию „Эмми“ в категории „Выдающийся сериал о стиле жизни“!».

Победитель в этой категории будет объявлен на 53-й ежегодной церемонии вручения премии Daytime Emmy Awards в пятницу, 30 октября.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

По данным западных СМИ спустя неделю после премьеры на Netflix в марте 2025 года, сериал «С любовью, Меган» занял десятое место в глобальном рейтинге 10 лучших сериалов Netflix, набрав 2,6 миллиона просмотров и 12,6 миллиона часов просмотра.

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Дата публикации
Количество просмотров
122
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