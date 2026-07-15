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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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337
Время на прочтение
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Курс валют на 15 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта уже второй день растет в цене. В частности, доллар прибавил еще 21 копейку.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курсы валют. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 13 июля. Доллар взлетел еще 21 коп. Евро вырос на 14 коп. В то же время, злотый потерял 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,88 (+21 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,19 (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,80 (-1 коп.)

Напомним, в Украине владельцы частных домов и квартир, пострадавших из-за войны войны и ставших непригодными для безопасного газоснабжения, больше не будут платить за доставку газа. В некоторых случаях закон также позволяет не платить за техническое обслуживание внутридомовых газовых систем в многоэтажках.

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Дата публикации
Количество просмотров
337
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