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Курс валют на 15 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Валюта уже второй день растет в цене. В частности, доллар прибавил еще 21 копейку.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 13 июля. Доллар взлетел еще 21 коп. Евро вырос на 14 коп. В то же время, злотый потерял 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 44,88 (+21 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,19 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,80 (-1 коп.)
Напомним, в Украине владельцы частных домов и квартир, пострадавших из-за войны войны и ставших непригодными для безопасного газоснабжения, больше не будут платить за доставку газа. В некоторых случаях закон также позволяет не платить за техническое обслуживание внутридомовых газовых систем в многоэтажках.