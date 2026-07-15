Китай загнал Путина в тупик с «Газпромом»: WSJ о новом требовании Пекина

Си Цзиньпин и Владимир Путин / © Associated Press

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Китай приостановил переговоры с российским «Газпромом» о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» и готов заключить соглашение только при существенном снижении цены на российский газ.

Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, Пекин настаивает на том, чтобы стоимость российского газа была приближена к внутрироссийской — около 50 долларов за тысячу кубометров.

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Для сравнения, до полномасштабного вторжения России в Украину страны Европы покупали российский газ примерно по 270 долларов за тысячу кубометров.

Украинский финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что после потери большей части европейского рынка, Китай фактически стал главным покупателем российского газа, что позволяет ему диктовать Москве свои условия.

«Вот что значит рынок одного покупателя. Монопольное положение КНР сейчас — это удавка для России. И Россия это понимает», – отметил эксперт.

По его мнению, зависимость от одного крупного покупателя лишь усугубляет экономические проблемы России, а возвращение к европейскому рынку могло бы частично изменить ситуацию.

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После начала полномасштабной войны "Газпром" в значительной степени потерял европейский рынок и переориентировал экспорт на Азию, прежде всего на Китай. В то же время Европейский Союз активно диверсифицировал поставки газа, в частности, увеличив закупки у Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что поставки азербайджанского газа в страны ЕС уже выросли на 65%, а Баку готов и дальше наращивать добычу.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Пекин начал действовать на опережение и выстраивает стратегические отношения не только с действующей верхушкой Кремля, но и с российскими чиновниками и представителями элиты, которые могут определять курс РФ после окончания правления Путина.

Параллельно с официальной «дружбой без границ» в России все чаще фиксируют случаи китайского шпионажа. По данным журналистов, Пекин развернул активную кампанию по вербовке российских чиновников среднего звена.

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