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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Модные летние сумки: Андре Тан назвал 5 моделей, которые стоит выбрать в этом сезоне

Дизайнер подобрал модели, которые стоит добавить в ваши летние образы. По словам Андре Тана, главное — не промахнуться, чтобы быть в тренде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Плетеная сумка

Они уже стали летней классикой, но в этом сезоне выбирайте модели с необычным плетением, словно ручной работы. Также обращайте внимание на сумки из рафии.

Тканевые сумки

Многие недооценивают такие сумки, но если это яркая, полосатая или с интересным принтом модель, то именно она сделает даже самый простой образ особенным.

Сумки-мешочки

Это мягкие, женственные и очень элегантные модели.

Прямоугольные сумки

Это как маленькое чёрное платье. Они подходят практически ко всему и никогда не будут выглядеть неуместно в образе. Если вы не знаете, какую модель выбрать, — такая модель почти всегда будет правильным решением.

Сумки-корзины

Без таких сумок лето уже не лето. Такие сумки всегда придают образу легкость и летнее бодрое настроение.

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Дата публикации
Количество просмотров
166
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