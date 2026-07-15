Модные летние сумки: Андре Тан назвал 5 моделей, которые стоит выбрать в этом сезоне

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

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Плетеная сумка

Они уже стали летней классикой, но в этом сезоне выбирайте модели с необычным плетением, словно ручной работы. Также обращайте внимание на сумки из рафии.

Тканевые сумки

Многие недооценивают такие сумки, но если это яркая, полосатая или с интересным принтом модель, то именно она сделает даже самый простой образ особенным.

Сумки-мешочки

Это мягкие, женственные и очень элегантные модели.

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Прямоугольные сумки

Это как маленькое чёрное платье. Они подходят практически ко всему и никогда не будут выглядеть неуместно в образе. Если вы не знаете, какую модель выбрать, — такая модель почти всегда будет правильным решением.

Сумки-корзины

Без таких сумок лето уже не лето. Такие сумки всегда придают образу легкость и летнее бодрое настроение.

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