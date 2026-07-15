- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Модные летние сумки: Андре Тан назвал 5 моделей, которые стоит выбрать в этом сезоне
Дизайнер подобрал модели, которые стоит добавить в ваши летние образы. По словам Андре Тана, главное — не промахнуться, чтобы быть в тренде.
Плетеная сумка
Они уже стали летней классикой, но в этом сезоне выбирайте модели с необычным плетением, словно ручной работы. Также обращайте внимание на сумки из рафии.
Тканевые сумки
Многие недооценивают такие сумки, но если это яркая, полосатая или с интересным принтом модель, то именно она сделает даже самый простой образ особенным.
Сумки-мешочки
Это мягкие, женственные и очень элегантные модели.
Прямоугольные сумки
Это как маленькое чёрное платье. Они подходят практически ко всему и никогда не будут выглядеть неуместно в образе. Если вы не знаете, какую модель выбрать, — такая модель почти всегда будет правильным решением.
Сумки-корзины
Без таких сумок лето уже не лето. Такие сумки всегда придают образу легкость и летнее бодрое настроение.