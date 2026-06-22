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- Школа стиля
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Вещи, которые будут роскошно смотреться на фигуре plus-size: Андре Тан назвал топ-5 вещей лета 2026 года
Дизайнер назвал трендовые вещи, которые действительно «работают» и подчеркивают фигуру.
Платье-комбинация
При выборе такого платья следует отдавать предпочтение более плотной ткани и правильному крою.
Бермуды
Это шорты до колен, которые создают идеальный баланс пропорций и делают образ невероятно стильным.
Рубашка оверсайз
Такая рубашка должна быть вашего размера, но свободного покроя.
Монохромные луки
Один цвет с головы до ног — это самый простой способ выглядеть «дорого».
Льняные брюки
Это настоящая находка для лета, ведь это удобно, красиво, дорого и очень актуально.
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