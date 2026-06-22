Вещи, которые будут роскошно смотреться на фигуре plus-size: Андре Тан назвал топ-5 вещей лета 2026 года

Андре Тан

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Платье-комбинация

При выборе такого платья следует отдавать предпочтение более плотной ткани и правильному крою.

Бермуды

Это шорты до колен, которые создают идеальный баланс пропорций и делают образ невероятно стильным.

Рубашка оверсайз

Такая рубашка должна быть вашего размера, но свободного покроя.

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Монохромные луки

Один цвет с головы до ног — это самый простой способ выглядеть «дорого».

Льняные брюки

Это настоящая находка для лета, ведь это удобно, красиво, дорого и очень актуально.

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