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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Вещи, которые будут роскошно смотреться на фигуре plus-size: Андре Тан назвал топ-5 вещей лета 2026 года

Дизайнер назвал трендовые вещи, которые действительно «работают» и подчеркивают фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Андре Тан

Андре Тан

Платье-комбинация

При выборе такого платья следует отдавать предпочтение более плотной ткани и правильному крою.

Бермуды

Это шорты до колен, которые создают идеальный баланс пропорций и делают образ невероятно стильным.

Рубашка оверсайз

Такая рубашка должна быть вашего размера, но свободного покроя.

Монохромные луки

Один цвет с головы до ног — это самый простой способ выглядеть «дорого».

Льняные брюки

Это настоящая находка для лета, ведь это удобно, красиво, дорого и очень актуально.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
28
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