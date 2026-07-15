Жара возвращается, а вместе с ней надвигается опасность: города Украины накрывает двойной удар стихии (карта)

В Украину возвращается жара / © ТСН

Реклама

В среду, 15 июля, в Украине ожидается преимущественно теплая и комфортная погода, хотя в некоторых областях еще пройдут локальные летние дожди с грозами.

Подробный прогноз — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду, 15 июля, в Украине будет жарко: в течение дня температура воздуха будет колебаться от +25 до +29 градусов тепла.

Реклама

«До конца недели местами ещё будут наблюдаться „тридцатки“, то есть умеренная жара», — сообщает она.

Сегодня ночью в западных, южных и центральных регионах возможны кратковременные грозы. Днем ситуация изменится: локальные дожди пройдут на востоке, в Карпатах, а также на Виннитчине и Черкасчине. На остальной территории будет преобладать сухая и теплая погода.

15 июля в Киеве не ожидается значительных осадков, а температура воздуха поднимется до +26…+27 градусов.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что со второй половины рабочей недели, ориентировочно с 16 июля, в Украину постепенно вернется жара, а дожди прекратятся. Температура воздуха ночью повысится до +16…+21 градуса тепла, а днем столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса.

Реклама

«Погода готовится к стабилизации, поэтому лето снова наберет обороты. А пока наслаждайтесь комфортной теплой погодой и экономьте на кондиционировании. Однако вторая половина лета еще впереди!» — отмечает метеоролог.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 15 июля в стране давление будет немного расти, а погода станет более стабильной: будет облачно с прояснениями, однако местами еще возможны кратковременные дожди и грозы.

«Хотя воздушные потоки будут преобладать с северо-запада, однако прежняя прохлада сменится настоящим летним комфортным теплом», — отмечают синоптики.

Ночью и утром в Карпатском регионе и на востоке страны местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 15 июля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасности: днем 15 июля на Прикарпатье, Закарпатье и на юго-востоке страны ожидаются грозы. В связи с этим в регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о грозах в нескольких регионах Украины 15 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 15 июля синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Киеве ночью ожидается от +17 до +19 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +26…+28 градусов.

Реклама

Погода во Львове

На Львовщине 15 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без значительных осадков, то днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром будет сохраняться туман.

Ветер будет северо-восточный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля.

Во Львове столбики термометров ночью будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днем — от +26 до +28 градусов.

Погода в Одессе

На Одесчине и в Одессе 15 июля будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, в первой половине ночи возможна гроза.

Реклама

Днем без существенных осадков. Ветер будет северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла, днем ожидается от +27 до +32 градусов.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +19 до +21 градуса тепла, днем ожидается от +27 до +29 выше нуля.

Температура морской воды составит от +19 до +20 градусов тепла.

Реклама

Погода в Харькове

На Харьковщине 15 июля ожидается переменная облачность, ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, кое-где с грозами. Также в ночные часы и утром местами будет сохраняться туман, видимость составит 200–500 м.

Днем также пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет северный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +27.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине и в Днепре 15 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, днем местами с грозами. Утром местами будет сохраняться туман.

Реклама

Ветер будет северо-западный со скоростью 7–12 м/с, днем во время грозы местами будет шквал 15–20 м/с.

Температура воздуха по области составит ночью от +15 до +20 градусов тепла, днем — от +26 до +31 градуса.

В Днепре температура воздуха ночью составит от +17 до +19 градусов тепла, днем будет колебаться от +27 до +29 градусов выше нуля.

Ранее ТСН.ua писал о том, какой церковный праздник отмечается в Украине по новому и старому календарям 15 июля.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров