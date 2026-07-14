Украинцам будут выплачивать более 5000 грн: кто может получить помощь в июле

Выплаты

Реклама

В июле 2026 года в Украине продолжает действовать обновленная система базовой социальной помощи. Она объединяет несколько видов государственных выплат, а размер пособия зависит от доходов и состава семьи.

Об этом пишет «На пенсії».

Новая система предусматривает комплексную государственную поддержку отдельных категорий украинцев. В нее входят выплаты для малообеспеченных семей, одиноких матерей и отцов, многодетных семей, детей, которые не получают алименты, людей с инвалидностью и лиц, не имеющих права на пенсию.

Реклама

Такой подход позволяет оформить одну комплексную помощь вместо нескольких отдельных выплат.

Как рассчитывается сумма выплаты

Для расчета используют базовую величину в размере 4500 гривен. Она применяется к первому члену семьи, детям до 18 лет и лицам с инвалидностью I и II групп.

Для других совершеннолетних членов семьи высчитывают 70% этой суммы — 3150 гривен.

После этого из общей суммы вычитают среднемесячный доход семьи за последние три месяца. Именно эта разница и есть размер ежемесячного государственного пособия.

Реклама

Например, если семья состоит из двух взрослых и одного ребенка, его базовый показатель составляет 12 150 гривен. Если среднемесячный доход такой семьи — 7020 гривен, государство может назначить 5130 гривен помощи в месяц.

Однако не все заявители смогут получить выплаты.

Помощь могут не назначить, если трудоспособные члены семьи более трех месяцев не работают, не учатся, не проходят военную службу, не занимаются предпринимательством и не состоят на учете в центре занятости.

Также учитывается имущественное положение семьи. Основанием для отказа могут стать большие покупки или сбережения более 100 тысяч гривен, если они не связаны с лечением, учебой или оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Реклама

Кроме того, помощь могут не назначить при наличии второго жилья или более одного автомобиля в возрасте до 15 лет, если законодательством не предусмотрены исключения.

Как оформить помощь

Подать заявление можно несколькими способами: в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, через веб-портал электронных услуг ПФУ, в приложении «Дія», через ЦНАП или через уполномоченных представителей органов местного самоуправления.

Именно после проверки документов и доходов семьи определяется право на получение базовой социальной помощи и ее размер.

Пенсия в Украине — последние новости

С 1 июля в Украине изменится размер пенсий для граждан, возраст которых достиг 70, 75 или 80 лет. Доплата будет разной, в зависимости от возраста. Обращаться в органы Пенсионного фонда для оформления таких выплат не нужно.

Реклама

Также в июле некоторые украинцы могут получать пенсию в размере 16 500 грн. Речь идет об отдельных участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым из-за катастрофы была установлена инвалидность.

Новости партнеров