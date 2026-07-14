Атмосферні фронти несуть зливи та град: синоптики назвали регіони, де вируватиме негода

Фото ілюстративне / © ТСН

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У вівторок, 14 липня, на українців чекає хмарна з проясненнями погода з помірним теплом, проте через наближення атмосферних фронтів більшість областей накриють короткочасні дощі та грози.

Синоптик Ігор Кібальчич попереджає, що аномальна спека повертається до України. За словами синоптика, від 17 до 20 липня температура повітря вдень підніметься до +28…+33 градусів тепла, а на південній частині та на Донбасі місцями спека може посилитися до +34…+36 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +22 градусів тепла.

За прогнозом Ігоря Кібальчича, спекотна погода 19 та 20 липня подекуди супроводжуватиметься літньою негодою. У західних, північно-західних, а також південно-західних областях пройдуть сильні грозові зливи, які місцями супроводжуватимуться шквальним вітром та градом. На решті території України утримається суха погода без істотних опадів. Вітер у ці дні залишатиметься помірним, без різких поривів поза зонами грозової активності.

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Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що від 13 до 15 липня адвекція прохолодного повітря з півночі припиниться, вітер стихне стане комфортніше і тепліше. Синоптик зазначає, що вдень, ближче до вечора, можливе утворення грозових хмар, які принесуть швидкі зливи, а подекуди град та сильні пориви вітру до 17–22 метрів за секунду.

Загалом синоптична ситуація залишатиметься стабільною, хоча й принесе певні мінливості у вигляді літньої негоди. У цей період нічна температура повітря коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, а вдень утримаються +23…+28 градусів тепла.

«Прогностичні моделі показують: з другої половини робочого тижня, орієнтовно із 16 липня, спека повернеться, а дощі поступово припиняться. Температура повітря вночі підвищиться до 16-21°, а вдень 26-31°», — повідомляє метеоролог.

Постригань зазначає, що атмосфера готується до стабілізації, тому «літо знову набиратиме обертів».

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За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 липня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, причому нестійка погода розпочнеться ще вночі на Правобережжі, а вдень пошириться на решту регіонів. Лише у південних та східних областях нічна пора мине без опадів. У зв’язку із цим, в Україні 14 липня оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — попереджають в Укргідрометцентрі.

В Україні 14 липня оголошено перший рівень небезпечності, жовтий / © Укргідрометцентр

Окрім цього, вночі та вранці мешканцям Закарпаття та Карпат слід бути уважними через місцями густий туман. Вітер упродовж доби переважатиме північно-західний, зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Синоптики прогнозують помірну прохолоду вночі на рівні від +14 до +19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних +23…+28 градусів вище нуля.

Погода в Україні 14 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 14 липня.

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