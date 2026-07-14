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Три знаки зодіаку, мрії яких сьогодні мають бути якомога конкретнішими
Сьогоднішній день приніс нам різку зміну енергетичного фону і, як наслідок, поступовий перехід від негативу до позитиву.
Другу половину доби, коли атмосфера заспокоїться, зірки радять присвятити мріям, але не абстрактним і туманним, а максимально конкретним і докладним.
Сьогодні, 14 липня, зірки радять представникам усіх знаків зодіаку мріяти про приємні події, але для трьох із них важливо, щоб їхні мрії були якомога конкретнішими.
Терези
Терези час від часу відриваються від реальності й поринають у світ мрій, де все набагато красивіше й піднесеніше, ніж у реальному житті. Сьогодні саме таким чином вони зможуть отримати те, чого їм бракує, особливо якщо вони максимально — аж до дрібниць — конкретизують своє прохання.
Козоріг
Козороги вважають мрії марним і безглуздим заняттям, оскільки, на їхню думку, бажаного треба досягати власною працею та наполегливістю. Сьогодні на них може чекати приємний сюрприз, звісно, якщо вони наважаться на невеликий експеримент: мріючи про конкретні речі, вони незабаром їх отримають.
Риби
Риби як представники наймрійливішого знака зодіаку люблять, як кажуть у таких випадках, літати в хмарах. Але, як правило, всі їхні мрії мають розмитий характер — для них у таких випадках важливі настрій і відчуття, але сьогодні їм обов’язково потрібно перейти до конкретики.
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