Три знаки зодіаку, мрії яких сьогодні мають бути якомога конкретнішими

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Другу половину доби, коли атмосфера заспокоїться, зірки радять присвятити мріям, але не абстрактним і туманним, а максимально конкретним і докладним.

Сьогодні, 14 липня, зірки радять представникам усіх знаків зодіаку мріяти про приємні події, але для трьох із них важливо, щоб їхні мрії були якомога конкретнішими.

Терези

Терези час від часу відриваються від реальності й поринають у світ мрій, де все набагато красивіше й піднесеніше, ніж у реальному житті. Сьогодні саме таким чином вони зможуть отримати те, чого їм бракує, особливо якщо вони максимально — аж до дрібниць — конкретизують своє прохання.

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Козоріг

Козороги вважають мрії марним і безглуздим заняттям, оскільки, на їхню думку, бажаного треба досягати власною працею та наполегливістю. Сьогодні на них може чекати приємний сюрприз, звісно, якщо вони наважаться на невеликий експеримент: мріючи про конкретні речі, вони незабаром їх отримають.

Риби

Риби як представники наймрійливішого знака зодіаку люблять, як кажуть у таких випадках, літати в хмарах. Але, як правило, всі їхні мрії мають розмитий характер — для них у таких випадках важливі настрій і відчуття, але сьогодні їм обов’язково потрібно перейти до конкретики.

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