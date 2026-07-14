Три знака Зодиака, чьи мечты сегодня должны быть максимально конкретными

Гороскоп / © Credits

Реклама

Вторую половину суток, когда атмосфера станет спокойной, звезды советуют посвятить мечтам, но не абстрактным и туманным, а максимально конкретным и подробным.

Сегодня, 14 июля, мечтать о приятных событиях звезды советуют предстаивтелям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них важно, чтобы их мечты были максимально конкретными.

Весы

Весы время от времени уходят от реальности в мир грез, где все гораздо красивее и возвышеннее, чем в реальной жизни. Сегодня именно таким образом они смогут заполучить то, чего им не хватает, особенно если они максимально — до деталей –конкретизируют свой запрос.

Реклама

Козерог

Козероги считают мечты пустым и бессмысленным занятием, поскольку, по их мнению, желаемого надо достигать своим трудом и упорством. Сегодня их может ждать приятный сюрприз, разумеется, если они решатся на небольшой эксперимент: мечтая о конкретных вещах, они вскоре их получат.

Рыбы

Рыбы, как представители самого мечтательного знака Зодиака, любят, как говорят в таких случаях, витать в облаках. Но, как правило, все их грезы носят размытый характер — для них в таких случаях важно настроение и ощущения, но сегодня им обязательно нужно перейти к конкретике.

Читайте также:

Новости партнеров