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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
803
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, чьи мечты сегодня должны быть максимально конкретными

Нынешний день приготовил нам резкий перепад энергетического фона и, как следствие, постепенный переход от негатива к позитиву.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Вторую половину суток, когда атмосфера станет спокойной, звезды советуют посвятить мечтам, но не абстрактным и туманным, а максимально конкретным и подробным.

Сегодня, 14 июля, мечтать о приятных событиях звезды советуют предстаивтелям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них важно, чтобы их мечты были максимально конкретными.

Весы

Весы время от времени уходят от реальности в мир грез, где все гораздо красивее и возвышеннее, чем в реальной жизни. Сегодня именно таким образом они смогут заполучить то, чего им не хватает, особенно если они максимально — до деталей –конкретизируют свой запрос.

Козерог

Козероги считают мечты пустым и бессмысленным занятием, поскольку, по их мнению, желаемого надо достигать своим трудом и упорством. Сегодня их может ждать приятный сюрприз, разумеется, если они решатся на небольшой эксперимент: мечтая о конкретных вещах, они вскоре их получат.

Рыбы

Рыбы, как представители самого мечтательного знака Зодиака, любят, как говорят в таких случаях, витать в облаках. Но, как правило, все их грезы носят размытый характер — для них в таких случаях важно настроение и ощущения, но сегодня им обязательно нужно перейти к конкретике.

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
803
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