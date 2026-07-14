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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта різко злетіла у ціні. Курс євро перевалив за 51 грн.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 липня. Долар додав аж 18 коп. Євро злетів у ціні на 19 коп. Злотий зріс на 12 коп.

Про це стало відомо з повідомлення Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,67 (+18 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,05 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,81 (+12 коп.)

Нагадаємо, вже у вересні цього року в Україні з’явиться нова банкнота — 2000 гривень. На ній буде зображено поета-шістдесятника, політв’язня Василя Стуса. Банкнота виконана переважно у фіолетово-синіх і рожевих тонах, а також містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту та графічні символи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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