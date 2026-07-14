- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 14 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Валюта різко злетіла у ціні. Курс євро перевалив за 51 грн.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 липня. Долар додав аж 18 коп. Євро злетів у ціні на 19 коп. Злотий зріс на 12 коп.
Про це стало відомо з повідомлення Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,67 (+18 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,05 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,81 (+12 коп.)
Нагадаємо, вже у вересні цього року в Україні з’явиться нова банкнота — 2000 гривень. На ній буде зображено поета-шістдесятника, політв’язня Василя Стуса. Банкнота виконана переважно у фіолетово-синіх і рожевих тонах, а також містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту та графічні символи.
Коментарі
Сортувати: